Na treningu smuka vsi Slovenci vsaj štiri sekunde zadaj

Wengen - Alpske smučarje ta konec tedna čakajo preizkušnje svetovnega pokala na enem od klasičnih prizorišč, v švicarskem Wengnu. Najprej bo v petek na sporedu kombinacijska tekma, v soboto smuk na slovitem Lauberhornu, v nedeljo pa še slalom. Potem ko je za včeraj predvideni prvi smukaški trening odpihnil snežni vihar, se je danes ozračje umirilo do te mere, da so lahko prireditelji pod streho spravili drugi trening, na katerem so dominirali predvsem stari, izkušeni lisjaki.

V najboljši šesterici je bilo namreč kar pet smuččarjev, starih med 30 in 37 let, mlajši je bil zgolj petouvrščeni 26-letni Avstrijec Vincent Kriechmayr. Najhitreje je sicer s progo opravil njegov debelo desetletje starejši rojak Hannes Reichelt, ki si je na tem prizorišču vso konkurenco pokoril pred tremi leti in tedaj vpisal eno od svojih trinajstih dosedanjih zmag v svetovnem pokalu, šestih smukaških. Danes sta se mu edina na manj kot pol sekunde približala Italijan Peter Fill, ki je zaostal 23 stotink, in domači as Beat Feuz, ki je bil še enajst stotink počasnejši.

Slovenski smukači se na Lauberhornu danes niso izkazali. Štefan Hadalin, sicer specialist za tehnični disciplini, se niti ni pognal s štarta, ostala šesterica pa je zaostala med štiri in deset sekund. Še najmanjšo zamudo si je na 29. mestu nabral Boštjan Kline, ki na tekmah v Wengnu boljši kot predlani 24. doslej še ni bil. Čas nikogar od ostalih slovenskih zastopnikov ni zadostoval za najboljšo petdeseterico, razglašen je bil predvsem Klemen Kosi, ki je bil na 71. mestu prepočasen za 9,31 sekunde. Jutri zgodaj popoldne bodo smukači opravili še en trening.



IZIDI SMUKAŠKEGA TRENINGA

1. Hannes Reichelt (Avs) 2:31,50

2. Peter Fill (Ita) + 0,23

3. Beat Feuz (Švi) 0,34

4. Christof Innerhofer (Ita) 0,69

5. Vincent Kriechmayr (Avs) 0,82

6. Aksel Lund Svindal (Nor) 1,49

29. Boštjan Kline (Slo) 4,02

55. Martin Čater (Slo) 6,29

59. Rok Perko (Slo) 7,45

60. Miha Hrobat (Slo) 7,83

71. Klemen Kosi (Slo) 9,31

73. Tilen Debelak (Slo) 9,65

Štefan Hadalin (Slo) ni štartal