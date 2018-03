Nacional: 60.000 € na črno za Fakov prestop

J. P.

Zagreb – Zagrebški tednik Nacional je v današnji izdaji pompozno objavil, da naj bi srebrni olimpijec iz Pjongčanga Jakov Fak, ki je že prej - v Vancouvru - osvojil biatlonski olimpijski bron tudi še pod zastavo domovine Hrvaške, v slovensko reprezentanco prestopil v izjemno sumljivih okoliščinah, ki kažejo na možnost korupcije in kriminala. Hrvaška biatlonska zveza (HSB) naj bi dobila 60.000 evrov odškodnine »na roke«.

Kot STA povzema pisanje Nacionala (ta se sklicuje na dokumente hrvaške vojaške varnostno-obveščevalne službe VSOA), so hrvaške varnostne službe spremljale Fakov prestop in ugotovile, da je 60.000 evrov končalo v zasebnih žepih vodilnih na HSB, ki naj bi javno manipulirali, da so s Slovenijo dosegli dogovor o brezplačnem prestopu v zameno za »kadrovsko sodelovanje in razvoj biatlona v regiji«.

Časnik izpostavlja, da niti sedem let po škandaloznem razkritju - kljub zelo konkretnim ugotovitvam obveščevalcev - ni bilo pravosodnega postopka, in dodaja, da je takratni šef VSOA Darko Grdić o vsem obvestil kolega iz »civilne« varnostno-obveščevalne službe SOA Josipa Buljevića z opazko, da ni ovir za postopek proti odgovornim. V pogajanja naj bi bil vključen tudi tedanji obrambni minister Davor Božinović.

Po navedbah Nacionala so se težave s Fakovim prestopom začele pri izpisnici HSB, brez katere se biatlonec ne bi mogel registrirati za tekmovanja pod slovensko zastavo: »HSB je sprva objavil, da bo podpisal izpisnico, nato pa je zahteval 100.000 evrov odškodnine.« Po dolgotrajnih pogajanjih, posredovanjih in celo izsiljevanjih je zahtevo znižal na 60.000 evrov, še poroča VSOA.

Posrednik s slovenske strani Borut Farčnik naj bi prek »neznanega nemškega ali švicarskega podjetja kot zastopnika za uvod olja na Hrvaško« nameraval nakazati dogovorjeni znesek v celoti ali po obrokih, da bi to podjetje postalo sponzor HBS. Pogajanja so bila prekinjena, saj slovenska stran ni mogla zagotoviti izplačila, ko bi Fak dobbil izpisnico. Zato je direktor marketinga HBS Hrvoje Grubišić predlagal pranje denarja prek drugega fiktivnega sponzorja in omenil trgovsko verigo Konzum.

Kot dodaja Nacional, so Slovenci predlagali izročitev denarja v gotovini, česar pa hrvaška stran - zaradi potencialnih mejnih težav - ni želela. Naposled je 60 tisočakov 19. novembra 2010 na Hrvaško prenesel Jakovov oče Marijan Fak in ga izročil direktorju HBS Davorju Grgiću in generalnemu sekretarju zveze Robertu Komaku, ki sta v nekdanjo Hypo Alpe Adria banko položila 35.600 evrov, preostanek je obdržal Grgić.

Komak je za Nacional pojasnil, da so informacije o domnevnih nepravilnostih pri Fakovem prestopu obstajale že prej, ni pa bil seznanjen, da bi pristojne službe ugotovile krištve zakonov, in je prepričan, da gre za neresnice. Obtožbe kot neutemeljene zavrača tudi Grubišić (ta je bil obenem zaposlen v Hypo banki in naj bi posredoval pri spravljanju denarja v trezor), Grgić pa se je zavil v molk.

Nacional omenja še avtobiografsko knjigo švedskega biatlonca Björna Ferryja, ki je objavil svoj pogovor s Fakom glede prestopa pod slovensko zastavo: »Povedal mi je, da je moral plačati 100.000 evrov pod mizo, da bi pravočasno dobil državljanstvo. Ni imel toliko denarja, pa si ga je sposodil. Vse za šport, ki ga ima rad, in za svoje sanje.«