Obeti za boljše domače rezultate kot pred letom dni

Ljubljana – Planica je bila v zadnjem obdobju prizorišče velikih slovenskih skakalnih uspehov, posebej izstopa leto 2015, ko so naši tekmovalci pobrali vse tri zmage in še dve 2. mesti, le nekoliko slabši iztržek so dosegli sezono pozneje. Lani podoba ni bila tako blesteča, spet bi bila lahko bolj letos, ko se sicer pod Poncami obeta prava poljska veselica.



Po dveh nepozabnih planiških finalih (leta 2015 sta po eno prvo in drugo mesto osvojila Peter Prevc in Jurij Tepeš, ekipno pa je bila Slovenija prva, medtem ko sta 2016. uspeh med posamezniki ponovila Peter Prevc in Robert Kranjec, na ekipni tekmi pa so bili naši skakalci drugi) so bili slovenski rezultati pred letom dni slabši, med posamezniki so Slovenci dosegli tri uvrstitve med najboljšo deseterico – dve Peter Prevc in eno Jurij Tepeš –, ekipno pa so bili peti. V tej sezoni, ki je bila sicer za naše skakalce manj uspešna kot prejšnja, so bili Slovenci na obeh moštvenih preizkušnjah na letalnicah na stopničkah, na svetovnem prvenstvu drugi in v soboto v Vikersundu tretji, spet je bilo dosegljivo tudi 2. mesto, saj številne reprezentance, ki so pred našo na skakalnicah, v svojih vrstah nimajo tako dobrih letalcev. V svojem svetu pa so Norvežani, ki bodo tudi v Planici glavni favoriti, na posamičnih tekmah najverjetneje spet kar za trojno zmago, tako kot v Vikersundu, če ne bi bili najboljši ekipno, pa bi to v zdajšnjem položaju že mejilo na čudež.



Lepa popotnica



Slovenska popotnica za Planico, kjer se bo spored začel s sredinim preizkusom letalnice, nadaljeval s četrtkovimi kvalifikacijami, nato pa bodo sledile tri tekme, je bila lepa, lahko bi bila še lepša, če se v nedeljo Petru Prevcu ne bi ponesrečil prvi skok, Tilnu Bartolu pa drugi, škoda tudi, da je Anže Semenič ta čas povsem iz forme, saj je sicer znan letalec in tudi član srebrne ekipe s SP v Oberstdorfu. Je pa Domen Prevc dokazal, da je v tej sezoni povsem drugi tekmovalec na letalnicah kot na skakalnicah. Edini dve njegovi res dobri tekmi sta bili ekipna na SP in nedeljska, polovično sobotna ekipna, pri čemer je na norveški turneji tako ali tako dobil priložnost le v Vikersundu, kjer je zamenjal mladoletnega Timija Zajca. Obeti za Planico so vsekakor za boljše rezultate kot lani, zanimivo bo tudi videti, kaj bosta pokazala Jurij Tepeš in Robert Kranjec, sicer znana letalca, ki pa sezono končujeta razočarana, saj na letalnicah v tej sezoni nista dobila nobene priložnosti, četudi sta jo pričakovala.



Drugo leto zapored se skakalci v Planico selijo z norveške turneje raw air, pri čemer je lani ena tekma odpadla (Lillehammer), tokrat pa so prireditelji izvedli načrtovano ekstremno preizkušnjo desetih tekmovalnih dni, ko je vsak dan vsaj en skok (kvalifikacije) štel za skupni seštevek posebnega točkovanja. Od Slovencev je bil na koncu spet najboljši Peter Prevc, čeprav se na prvi tekmi sploh ni uvrstil v finale, a na koncu noben od naših skakalcev ni opravil vseh skokov. »Turneja se mi telesno niti ni zdela tako naporna kot psihično. Vsakdanje razmišljanje o tem, kaj lahko izboljšaš, ker veš, da se še da, te kar utrudi. Na koncu si pošteno utrujen od tega. Pred Planico ne bom veliko razmišljal. Potrebno bo osvežiti nogi in telo, da si odpočijejo in nato s prvim skokom nadaljevati tam, kjer sem v Vikersundu končal,« si je zaželel Prevc dobrih sklepnih dni sezone 2017/2018 pred domačimi gledalci.



Pravi mojster



Pod Poncami bo gotovo plapolalo morje poljskih zastav, saj ima Kamil Stoch zveste podpornike iz domovine, kamorkoli gre. Poljaki so res nori na skoke in tokrat bodo imeli vse razloge za proslavljanje. Stoch je v tej sezoni pobral vse, kar je bilo vrednega, zlatega orla na novoletni turneji, na kateri je zmagal na vseh štirih prizoriščih, zlato olimpijsko kolajno na veliki skakalnici, skupni seštevek turneje raw air, ki prinaša dodatnih 60.000 evrov, kar v skokih ni zanemarljiva vsota, seveda pa tudi veliki kristalni globus.



»Veličine njegovih dosežkov se skorajda ne da opisati. To je pravi mojster. Osvojil je vse, kar se je dalo, on je šampion šampionov. Mislim pa, da še ni rekel zadnje besede,« je hvalo svojemu nasledniku pel Adam Malysz, nekdanji skakalni as, zdaj pa direktor poljske zveze, ponosen na to, kako se je Stoch soočil še z zadnjim težavnim položajem v sezoni. »Pritisk je bil izjemen. Norvežani so res odlični letalci, nekakšni papirnati zmaji, a Kamil je zdržal vse napade in zdaj gremo lahko povsem mirno, brez pritiska v Planico,« je dodal Malysz.