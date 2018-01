Po oddihu brez štafete Fak v novi veliki boj

Ruhpolding – Biatlonska karavana je ostala v Nemčiji, le da se je zdaj iz Turingije, nekdanjega središča nordijskega športa v NDR, preselila na Bavarsko. Za uvod bo danes, ob 14.20, v Ruhpoldingu moška tekma na 20 km, torej prav v disciplini, v kateri se je na tem prizorišču vodilni slovenski reprezentant Jakov Fak veselil zlate kolajne na svetovnem prvenstvu.



Od tistega marca 2012 se je tako z našim biatlonom kot tudi udarnim adutom dogajalo marsikaj. Pozneje je Fak podvig ponovil še leta 2015 na Finskem, nakar sta sledili sezoni različnih zdravstvenih težav ter tudi nesoglasij z vodilnimi pri zvezi in reprezentanci. Zdaj je po tej plati zgodba mirna, četudi je v ozadju – tako kot za nekatere druge funkcije pri SZS – že opazna predvolilna zgodba. Ni jih malo v biatlonskih krogih, ki bi radi k pomembnim vlogam vrnili bodisi Petra Zupana bodisi Sreča Barbiča, oba predsednika iz časov prvih kolajn na velikih tekmovanjih slovenske izbrane vrste.



Med Slovenci v Ruhpoldingu zdaj ne bo Klemna Bauerja, saj se je po posvetu s trenerjem Tomašem Kosom odločil za trening v Anterselvi, sicer naslednji postaji sezone po selitvi iz Nemčije. »Klemnu bo takšen trening na 1700 m nadmorske višine ustrezal. Tam nas bo pričakal, ko bomo prišli na naslednjo tekmo, obenem pa bo prav v Anterselvi reprezentanca opravila sklepne priprave pred odhodom na olimpijske igre,« je povedal Tomaš Kos, ki nikakor ni presenetil z izbiro sklepnega baznega tabora za Pjongčang. Na Južnem Tirolskem bo za Faka in druščino zagotovo več miru, kot bi ga imeli na domači Pokljuki. Sicer ga verjetno že dve desetletji ni med rednimi prizorišči biatlonskih tekem, kjer bi se Slovenci tako dobro počutili kot prav v Anterselvi: uživajo v izjemnem gorskem zraku, čudoviti naravi in odlični kuhinji penziona, v katerem bivajo, povrhu le pet minut vožnje od biatlonske arene.



Lepo pa bo za biatlonce seveda tudi v Ruhpoldingu. Vstopnice za nedeljski spored z mikavnim skupinskim štartom so razprodali že pred nekaj tedni, domači navijači se seveda veselijo tudi štafetnih tekem, v petek in soboto. Pri slovenski vrsti pa so tokrat celo razmišljali o ženski štafeti, vendar s tremi tekmovalkami pač ekipe ne morejo sestaviti. Nazadnje je v Oberhofu nastopila le Anja Eržen, zdaj sta se ji pridružili še Urška Poje in Polona Klemenčič. Upali so še na četrto, a norme na tekmah IBU za vstop v svetovni pokal ni bilo, zato v soboto slovenske vrste ne bo med nastopajočimi v Ruhpoldingu. Jasno pa je, da bodo vsaj te tri navzoče poskusile storiti kar največ na jutrišnji posamični tekmi, na kateri bodo slovenska pričakovanja seveda nižja kot ob današnjem moškem štartu.