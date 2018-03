Prva zmaga Jureta Aleša v paralelnem sprintu

Zmagi v klasiku in sprintu je dosegel konec januarja v ZDA. Zdaj ima zmago v vseh treh disciplinah telemarka.

A. V., STA

Rjukan - Telemark smučarji so se v norveškem Rjukanu danes merili v paralelnem sprintu, tekma pa se je zapisala v zgodovino slovenskega telemark smučanja. Dobil jo je namreč Jure Aleš, ki je tako prišel do svoje prve zmage v tej disciplini in se lahko zdaj pohvali z zbirko zmag v vseh treh disciplinah telemarka.

"Priprava ni bila kaj dosti drugačna kot včeraj. Dobil sem že kvalifikacije, tako da sem hitro vedel, da sem pravi. Na tekmo sem tako lahko šel sproščen. V prvem krogu sem se počutil dosti samozavestnega, da sem preizkusil tudi modro progo, da sem videl, če mi mogoče bolj leži. Videl sem, da mi ne, tako da sem do konca ostal na rdeči. Bil je sproščen dan. Odleglo mi je, ko sem zmagal, saj sem vedel, da sem tega sposoben, da imam dosti znanja, tudi izkušenj iz tega terena imam že kar nekaj. Danes bi temu rekel predvsem olajšanje," je po preizkušnji rekel Jure Aleš, ki je bil na prvih dveh tekmah v Rjukanu drugi.

Tokrat je bil najboljši že v kvalifikacijah, nato pa po vrsti premagal Japonca Koheija Hiroseja, Nemca Louisa Huberja, Šveda Olleja Collberga in Francozsa Phillipa Lauja. V velikem finalu mu je na poti do zmage stal vedno nevarni Švicar Bastien Dayer, ki pa našemu smučarju danes ni bil kos, saj je izgubil za 12 stotink sekunde.

V izločilne boje so se uvrstili štirje predstavniki izmed petčlanske slovenske ekipe. Sašo Aleš se je v prvem krogu spopadel s Švedom Collbergom, se dobro boril, a moral priznati premoč tekmecu za 85 stotink sekunde, kar ga je na koncu uvrstilo na 17. mesto.

V osmini finala sta dobro nastopili Špela Mičunovič in Maša Štrakl, medtem ko je Katarina Malenšek z nastopom končala po kvalifikacijah. Štraklova se je pomerila z odlično Nemko Johanno Holzmann, ki je bila hitrejša od naše smučarke, na koncu pa prišla tudi do zmage. Tekmica Mičunovičeve je bila Martina Wyss iz Švice, ki je iz dvoboja izšla kot zmagovalka, kar je pomenilo, da sta naši dekleti dan v Rjukanu sklenili na devetem mestu.