Na SZS razkrili kandidate za olimpijske igre

Ljubljana – Seja izvršilnega odbora SZS je razkrila, da bo volilna skupščina 30. t. m. Edini kandidat za predsednika je Enzo Smrekar. Panoge bodo do takrat izvolile predsednike zborov, prvi danes nordijci, zadnji (29. t. m.) alpinci.



Direktor SZS Franci Petek je prebral širši seznam kandidatov za olimpijske igre, 17. t. m. ga bo obravnaval strokovni svet OKS, 23. še izvršilni odbor. Petek je povedal, da bo med 23. in 29. mogoče dodati še kakšno ime, saj bodo v tistem času še potekale tekme.



Na seznamu so alpski smučarji Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater, Boštjan Kline, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk, Klara Livk, biatlonci Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak, Anja Eržen Urška Poje, deskarji Rok Marguč, Žan Košir, Tim Mastnak, Jure Hafner, Tim Kevin Ravnjak, Tit Štante, Gloria Kotnik, Urška Pribošič, Kaja Verdnik, kombinatorca Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko, krosist Filip Flisar, skakalci Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič, Timi Zajc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec, Maja Vtič, tekači Janez Lampič, Miha Šimenc, Alenka Čebašek, Anamarija Lampič, Vesna Fabjan, Katja Višnar, Nika Razinger, Manca Slabanja in Lea Einfalt.