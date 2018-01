Stoch se lahko premaga le še sam

Innsbruck – Zmage za cenjeno lovoriko v neposrednem dvoboju do zadnjega bodisi na igriščih, dvoranah, smučiščih ali pač skakalnicah so tisto, kar si želijo pravi športni navijači. Na novoletni turneji 2017/2018 tega žal ne bodo videli, Kamil Stoch je ostal brez tekmeca, potem ko je Richard Freitag včeraj v Innsbrucku v 1. seriji padel. Poljak pa ob tem ostaja v igri za poker zmag.



Dvoboj za skupno zmago na novoletni turneji se je končal na način, ki si ga ni želel nihče, že po tretji postaji. Pred selitvijo v Avstrijo je Freitaga in Stocha ločilo slabih 12 točk (v korist slednjega), Nemec Martin Schmitt je v pogovoru za Delo včeraj ugotavljal, kako zelo je njegov rojak napredoval po mentalni plati, kako dobro se je soočil s pritiskom, ki so mu ga naložili evforični domači navijači v pričakovanju prve skupne zmage po 16 letih. Da bi lahko v Innsbrucku, kjer je pred tremi leti zmagal, nekoliko zmanjšal zaostanek za Stochom, so bili prepričani strokovnjaki, a včeraj je sledila hladna prha.



Potem ko je skočil 130 metrov, je 16.000 navijačev – med njimi številni Nemci – obnemelo, saj je ob doskoku prekrižal smuči, izgubil ravnotežje in padel. Sanj o skupni zmagi je bilo v hipu konec, potem ko se je pobral, ni skrival razočaranja in jeze, kar je občutila tudi zdravniška ekipa okoli njega. Freitaga, ki je čutil bolečine v kolku, prsih in v predelu kolena, so odpeljali v bolnišnico, Nemci pa so pokazali na dva krivca za padec – vodstvo tekmovanja, ki je dovolilo predolg skok, in na prireditelje, ki so slabo poskrbeli za doskočišče ob dežnem nalivu.



»Ni mi lahko govoriti o tem, kar se je zgodilo Richardu, saj je takšen razplet zelo žalosten. Nihče tekmecu ne privošči padca, saj vsi garamo in se trudimo po najboljših močeh za kar najboljši rezultat. A pride tudi do takšnih situacij, s katerimi se je pač treba soočiti. Richardu želim vse najboljše in upam, da se čim prej vrne na najvišjo raven,« je konec dvoboja s Freitagom pospremil Stoch, na katerega se je po prvem šoku ob Nemčevem padcu spet usmerila vsa pozornost. Tudi Poljak je imel sicer v prvi seriji ob pristanku pri enaki daljavi kot nemški tekmec kar nekaj težav, a izkušenj s takšnimi položaji ima več kot dovolj, tako da je vedel, kaj lahko pričakuje.



Ne ve pa, kaj lahko pričakuje na zadnji postaji novoletne turneje, izkušnja v Bischofshofnu bo zanj povsem nova, še nikdar pač ni zmagal na prvih treh postajah. V bistvu je celo pred letom dni prav v Bischofshofnu slavil sploh prvič na turneji, zdaj je nanizal štiri zmage, v teniškem žargonu bi bil to nekoledarski veliki slam. A zdi se, da bo vendarle dosegel tudi štiri zmage v eni sezoni, Poljak, ki bo čez dober mesec dni branil dva naslova olimpijskega zmagovalca, je res suveren. Seveda pa zgodovinski dosežek, s katerim se lahko doslej pohvali le Sven Hannawald (2001/2002), prinaša povsem nove obremenitve in pritiske, ki pa se jim bo skušal Stoch na vsak način izogniti. »Ne obremenjujem se s skupno zmago, zgodovinskimi dosežki, rekordi. Osredotočiti se želim le na svoje skoke. Prestar sem in imam preveč izkušenj, da bi me vse skupaj poneslo. Smučarski skoki so preveč nepredvidljivi, posebej ker ni vse odvisno le od posameznika, pomembna je tudi sreča,« je najprej dejal Stoch, nato pa vendarle priznal, da je tudi živčen. »No, vsi smo ljudje, nismo stroji in naravno je, da te prevzamejo čustva, bodisi pozitivna bodisi negativna. A želim razmišljati le o tem, kaj moram storiti, torej o dobrih skokih,« je še dodal Stoch, ki mu tako le še zares neverjetna nesreča lahko prepreči ubranitev naslova, pri čemer je na prejšnji turneji zmagal le na zadnji tekmi, za konec je imel kar nekaj sreče ob veliki smoli norveškega izzivalca Daniela Andreja Tandeja.



Da lahko Stoch premaga le še sam sebe, so si enotni vsi tekmeci, saj njegov najbližji zasledovalec zaostaja za 64,5 točke. To je Andreas Wellinger, včeraj tretjeuvrščeni Nemec, ki je s 133 metri v prvi seriji postavil daljavo dneva, a je pristal brez telemarka, slab vtis s prvih dveh postaj pa je z 2. mestom popravil Tande. Niso pa slabega vtisa popravili Avstrijci, ki so na zadnjih devetih turnejah odnesli sedem zmag, tokrat pa imajo v tem seštevku najvišje Michaela Hayböcka na 16. mestu. Zmagovalec 2014/2015 Stefan Kraft je 27., po 31. mestu v Ga-Pa je bil v Innsbrucku 24.