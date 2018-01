Tilen Bartol: Tudi za stopničke bo še čas

J. P.

Garmisch-Partenkirchen - Slovenski smučarski skakalci so v novo koledarsko leto vstopili zelo uspešno, s petimi dobitniki točk na drugi tekmi novoletne nemško-avstrijske turneje v Garmischu, dvema uvrstitvama v deseterico in z naskokom najboljšim dosežkom v karieri Tilna Bartola, ki je po vetrovni loteriji v finalu, pred katerim je imel celo drugo izhodišče, zasedel peto mesto, za zmagovalnim odrom pa zaostal za pičle 1,3 točke. V skupni razvrstitvi turneje je tako napredoval že na deveto mesto.

»Ne bi rekel, da je bila to najtežja tekma v mojem življenju. Živčen niti nisem bil, vse sem doživljal dokaj sproščeno. Vem, da če opravim dober skok, sem lahko zelo visoko - in k temu stremim. Ob čakanju pred finalnim skokom sem želel, da bi se čim prej odvilo, saj so me noge zelo bolele. Nekaj časa za razmišljanje je res bilo, a sem si želel predvsem čim prej končati tekmo. Pomislil sem tudi na to, da bi finalno serijo takrat lahko odpovedali, a sva bila na vrhu le še dva, zato sem bil takoj prepričan, da jo bodo spravili pod streho v celoti. Ko sem pristal, nisem vedel, kam me bo doseženo popeljalo, z rezultatom sem bil zelo zadovoljen. Da mi je do stopničk zmanjkalo 1,3 točke, sem na semaforju videl šele, ko sem stopil iz arene. A tudi za to bo še čas,« je poudaril Bartol.

Dobre volje je bil tudi Peter Prevc, ki je z osmim mestom vendarle našel mesto v deseterici: »Danes sta se oba skoka izšla, kot bi se morala že kdaj prej, s čimer sem zelo zadovoljen. Bila sta lepa poskusa, kar je dokazal tudi rezultat, ki vendarle ni bil okrog petnajstega mesta, temveč med deseterico. To je šele prva preizkušnja, ki se mi je dobro posrečila, zato se še ne gre preveč veseliti. Je pa odlično, da smo tudi ekipno uspešni in da nas je tako veliko v finalu.«

V petnajsterici - na 13. mestu - je končal tudi najkonstantnejši Slovenec v olimpijski zimi Jernej Damjan: »Na tej turneji je zdaj 2:0 zame proti njej, borimo pa se naprej. Zelo sem vesel finalnega poskusa. Doslej sem kazal solidne skoke, v finalu sem našel pravega, škoda pa, da se mi ni to posrečilo že serijo prej. Bistveno se mi zdi, da ohranjam konstantnost, saj lahko le tako gradim naprej. Če se ti to poruši, kot denimo Stefanu Kraftu, ki se mi kar malo smili, je zelo težko kaj storiti. Naši rezultati se lepo vzpenjajo. Pred dnevi sem bil na 14. mestu najboljši Slovenec, danes sem bil mesto višje, pa tretji najboljši Slovenec, kar je zelo dobro. Čestitam Tilnu, da je zdržal pritisk in tudi v finalu opravil dber skok.«

Glavni trener Goran Janus je po tekmi razkril, da bo jutri ekipi namenil prost dan, v Innsbrucku pa bo Anžeta Semeniča - zgolj za eno preizkušnjo - zamenjal Nejc Dežman. »Prva novoletna želja je z današnjimi rezultati uslišana. Čestitke fantom za lep ekipni uspeh, škoda pa fronte, ki je povzročila toliko čakanja, ravno pred Tilnovim nastopom. Glede na majhne razlike bi se lahko razpletlo tudi drugače. Bilo je zelo blizu stopničk, a sem zadovoljen. Na trenerski tribuni je bilo ob fronti zelo napeto, v šali sem podal predlog o odpovedi finalne serije. Po tekmi je vzdušje v ekipi dobro. Verjeti moraš v to, kar počneš, fantje so sproščeni in na tem moramo graditi naprej,« je pojasnil Janus.

SKUPNO - NOVOLETNA TURNEJA (2/4)

1. Kamil Stoch 563,1 točke

2. Richard Freitag 551,3

3. Dawid Kubacki (Pol) 530,8

4. Džunširo Kobajaši 526,3

5. Anders Fannemel 525,5

6. Johann Andre Forfang 518,7

7. Andreas Wellinger (Nem) 515,2

8. Markus Eisenbichler (Nem) 513,2

9. Tilen Bartol 510,6

10. Karl Geiger (Nem) 509,3

11. Jernej Damjan 504,3

20. Žiga Jelar 478,7

25. Timi Zajc 462,2

29. Peter Prevc 354,5

41. Anže Semenič 192,3

49. Domen Prevc 99,7



SKUPNO - SVETOVNI POKAL (9/23)

1. Richard Freitag 710 točk

2. Kamil Stoch 523

3. Andreas Wellinger 449

4. Daniel Andre Tande (Nor) 383

5. Stefan Kraft (Avs) 342

6. Džunširo Kobajaši 334

7. Johann Andre Forfang 320

8. Anders Fannemel 265

9. Markus Eisenbichler 254

10. Dawid Kubacki 243

11. Jernej Damjan 215

19. Peter Prevc 120

23. Tilen Bartol 88

25. Anže Semenič 71

30. Timi Zajc 52

37. Žiga Jelar 22

44. Domen Prevc 5