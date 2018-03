Tina Robnik danes na operacijsko mizo 

Ljubljana – Na Švedskem se z današnjim smukom v moški (10.30) in ženski (12) konkurenci začenja finale sezone v alpskem smučanju. Slovenska vrsta si je za Åre zagotovila sedem vozovnic, a ena je ostala neizkoriščena. V reprezentanci pogrešajo Tino Robnik, ki si je pred petimi dnevi strgala sprednjo križno vez. Operirali jo bodo danes.



Robnikova si je vozovnico za Švedsko zagotovila s 15. mestom v veleslalomski razvrstitvi. Obetal se ji je premierni finale v karieri, a se je poškodovala na veleslalomu v Ofterschwangu. V bolnišnici v Immenstadtu je magnetna resonanca pokazala, da ima strgano sprednjo križno vez v levem kolenu. V ponedeljek so jo pregledali še v ljubljanskem kliničnem centru. Operirali jo bodo danes. »Dekleta se vsak dan slišijo s Tino,« je s severa Evrope sporočil glavni trener ženske reprezentance Denis Šteharnik in potrdil povezanost v ekipi.



Ilka na prizorišču SP



Medtem ko Robnikovo čaka približno šestmesečno okrevanje, se je med tekmice vrnila Ilka Štuhec. Mariborčanki se je oktobra, tik pred začetkom olimpijske zime, pripetila enaka poškodba kot zdaj Robnikovi. Uspešno je okrevala, na smuči se je vrnila pred slabim mesecem. Za sabo ima vadbo prostega smučanja na Pohorju, te dni pa ima v Åreju priložnost za ogled proge, na kateri bo prihodnjo sezono branila naslov svetovne prvakinje v smuku. Na tem prizorišču je v preteklosti tekmovala le v veleslalomu v sezoni 2013/2014.



Globus se nasmiha Italijanki



Danes bo Štuhčeva, ki je v minuli zimi osvojila še dva mala globusa, dobila svojo naslednico kot najboljša smukačica sezone v svetovnem pokalu. Vrh drži njena prijateljica Sofia Goggia s 23 točkami prednosti pred Lindsey Vonn. Tina Weirather na tretjem mestu zaostaja za 71 točk. Italijanki se nasmiha prva kristalna lovorika v karieri. V prejšnji sezoni je bila druga za Štuhčevo.



Tudi pri moških boj še ni končan. Vodilni Beat Feuz ima 60 točk prednosti pred olimpijskim zmagovalcem Akslom Lundom Svindalom. Globus v kraljevski disciplini je še edini, ki v tej sezoni ni oddan. Velikega in oba mala v tehničnih si je že zagotovil Marcel Hirscher, superveleslalomskega Kjetil Jansrud.

Začel bo Čater



Prvi od Slovencev na finalu sezone (tekmuje 25 najboljših v seštevku posamezne discipline v sezoni) bo nastopil Martin Čater na današnjem smuku. Na edinem treningu, na katerem je bil najhitrejši Svindal, je prehitel zgolj enega tekmovalca. Če bi šlo za tekmo, točk ne bi prejel, saj jih na finalu dobi le 15. Konec tedna bodo tekmovali še Žan Kranjec, Ana Drev in Meta Hrovat v veleslalomu ter Ana Bucik in Maruša Ferk v slalomu.



Prirediteljem nagaja vreme. Če bodo danes smuk odpovedali, bosta lovoriko prejela Feuz in Goggia, saj tekem na finalu ne nadomeščajo.