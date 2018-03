Višnarjeva med najhitrejšimi v kvalifikacijah

J. P.

Drammen - Smučarske tekač(ic)e v norveškem Drammnu, kjer se je svojčas prve zmage v svetovnem pokalu veselila Petra Majdič, nadaljujejo olimpijsko sezono, ki se bliža h koncu. Danes bo na sporedu predzadnja šprinterska preizkušnja, zadnja v klasičnem koraku, ki je pisan na kožo Slovenkama Katji Višnar in Anamariji Lampič, ki sta se tudi uspešno prebili skozi zgodnjepopoldanske kvalifikacije. Uspešnejša je bila Višnarjeva s petim časom, medtem ko je Lampičeva z nekoliko rezerviranim nastopom zasedla 21. mesto.

Falla korak pred vsemi

Obe sta bili blizu vrha na tem norveškem prizorišču že lani. Katja je bila tedaj druga v kvalifikacijah, nato pa obstala v polfinalu in zasedla končno sedmo mesto, še mesto višje je pristala takrat edina slovenska finalistka Anamarija, ki je letela na krilih nekaj dni prej osvojene krstne zmage v svetovnem pokalu v olimpijskem Pjongčangu. Današnje kvalifikacije so se daleč najbolje posrečile Norvežanki Maiken Caspersen Falla, slabi dve sekundi je za njo zaostala Švedinja Anna Dyvik, že tretjeuvrščena Finka Krista Pärmäkoski je zamudila debele tri sekunde, Višnarjeva pičlih 18 stotink več. Lampičeva je bila od Falle počasnejša šest sekund in tri četrt.

Fabjanova in Čebaškova prepočasni

Slovenski izkupiček v kvalifikacijah je bil torej polovičen. Za izločilne boje sta bili namreč prepočasni zastavonoša iz Pjongčanga Vesna Fabjan, ki je na 45. mestu zaostala več kot trinajst sekund, in Alenka Čebašek, ki je bila še štiri mesta slabša in skoraj tri sekunde počasnejša od Besničanke. Kot zadnja je trideseterico in s tem napredovanje ujela najprepričljivejša tekačica te zime, Norvežanka Heidi Weng, sicer specialistka za razdaljo. Izločilni boji v ženski konkurenci se bodo s četrtfinalom začeli ob 15.30 po srednjeevropskem času.

Lampičeva v najtežji skupini

Že prva četrtfinalna skupina, na papirju najzahtevnejša med vsemi, bo imela slovensko predstavnico. Anamarija Lampič se bo pomerila z najhitrejšo v kvalifikacijah Maiken Caspersen Falla in njenima rojakinjama Ingvild Flugstad Østberg in Heidi Weng, Finko Kristo Pärmäkoski in Američanko Sophie Caldwell. Katja Višnar ima poimensko precej lažjo peto skupino, v kateri so še Norvežanki Anne Kjersti Kalvå in Tiril Udnes Weng, Nemki Anne Winkler in Sandra Ringwald ter Finka Kerttu Niskanen.

Lampič prepočasen

V moški konkurenci Janez Lampič ni ponovil izjemnega lanskega podviga iz Drammna, ko se je uvrstil na enajsto mesto, kar je še vedno njegov daleč največji uspeh v karieri na tekmah te kakovostne ravni. Tokrat je obstal že v kvalifikacijah, na 37. mestu je za napredovanjem v izločilne boje zaostal skoraj dve sekundi, debelih 13 sekund pa je bil počasnejši od z naskokom najhitrejšega domačega aduta Johannesa Høsflota Klæba. Prvi izzivalec, njegov rojak Eirik Brandsdal, je za njim zamudil kar tri sekunde in pol.