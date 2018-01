Vnovič najboljši Fourcade, med Slovenci spet prepričal le Fak

A. V., STA

Oberhof - Francoz Martin Fourcade je zmagal na sprinterski tekmi biatlonskega svetovnega pokala v nemškem Oberhofu. Na 10-kilometrski razdalji je za 8,1 sekunde ugnal Norvežana Emila Hegleja Svendsna, drugi Norvežan Johannes Thingnes Boe pa je moral za razliko od omenjenih tekmecev dvakrat v kazenski krog in bil z zaostankom 10,2 sekunde tretji.

Fourcade je s 64. zmago v karieri še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. "Danes smo imeli vsi težave s težkimi pogoji, a vesel sem, da sem dobro nastopil. V zadnjem krogu je bilo zelo tesno, s čimer je bila tekma zelo napeta," je za nemško televizijo povedal zmagovalec.

Slika slovenskega biatlona pa se tudi v novem letu ni spremenila. Med najboljše se lahko prebije le Jakov Fak, ki je s sedmim mestom potrdil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in si priboril lepo izhodišče za sobotno zasledovanje. Na strelišču je bil Fak vnovič 100-odstoten, nekaj slabši pa je bil v smučini, saj je sekunde izgubljal v primerjavi s tekmeci v zadnjem krogu, kjer običajno še pridobi kakšno mesto.

Klemen Bauer je vnovič izkoristil dejstvo, da v biatlonu točke svetovnega pokala osvoji kar 40 tekmovalcev in si z 39. mestom si je po treh kazenskih strelih priboril dve. Ostali Slovenci so veseli, če se jim uspe prebiti med najboljših 60 oziroma vsaj na zasledovanje. Mitji Drinovcu in Mihi Dovžanu to danes ni uspelo. Drinovec je bil po dveh kazenskih krogih 62., Dovžan pa je zgrešil štiri tarče in bil 85.

Izidi:

1. Martin Fourcade (Fra) 25:03,43/0

2. Emil Hegle Svendsen (Nor) + 8,1/0

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 10,2/2

4. tim Burke (ZDA) 20,1/0

5. Tarjei Boe (Nor) 26,9/1

6. Lukas Hofer (Ita) 46,7/1

7. Jakov Fak (Slo) 47,9/0

8. Benjamin Weger (Švi) 48,9/1

9. Michal Krčmar (Češ) 54,3/1

10. Dmitro Pidrušni (Ukr) 56,3/1

...

39. Klemen Bauer (Slo) 1:52,1/3

62. Mitja Drinovec (Slo) 2:38,1/2

85. Miha Dovžan (Slo) 3:25,6/4

- skupni vrstni red:

1. Martin Fourcade (Fra) 492 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 460

3. Jakov Fak (Slo) 342

4. Anton Šipulin (Rus) 282

5. Simon Schempp (Nem) 278

6. Tarjei Boe (Nor) 261

7. Benjamin Weger (Švi) 253

8. Lukas Hofer (Ita) 249

9. Arnd Peiffer (Nem) 233

10. Lars Helge Birkeland (Nor) 231

...

42. Klemen Bauer (Slo) 59

83. Miha Dovžan (Slo) 1