Za slabo sezono so krivi vsi

Kvitfjell – Moška smučarska reprezentanca bo imela na finalu sezone za svetovni pokal ta teden v Åreju dva tekmovalca, veleslalomista Žana Kranjca in smukača Martina Čatra. Boštjan Kline je po dveh odličnih zimah (2015/2016 in 2016/2017), v katerih je trikrat stal na stopničkah, v tej predčasno končal nastope – ostal je brez vstopnice za finale.



Čeprav je pred generalko kazalo, da se bosta na finalu na Švedskem med najboljšimi tekmovalci v hitrih disciplinah dokazovala dva slovenska predstavnika, Čater in Kline, se je v Kvitfjellu odvil najslabši možni scenarij. V superveleslalomu sta morala Štajerca samo še potrditi svoja položaja, Kline je držal 20. mesto v seštevku discipline, Čater 24., a sta zapravila svoji priložnosti. Kline je bil prepočasen za dobitnike točk, Čater pa je po odlični predstavi (pri drugem merjenju je dosegel drugi čas na tekmi) storil napako in odstopil. Kline je finale zgrešil za dve točki, Čater za štirinajst.



Slabše možnosti sta imela za smukaški nastop na finalu. Pred generalko v Kvitfjellu nihče od njiju ni bil med najboljšimi 25 smukači, ki se jim je obetala vozovnica za finale zime. A Čater je z 18. mestom na tekmi napredoval v smukaški razvrstitvi na 24. in si zagotovil premierni nastop na finalu sezone. Kline je skozi vso sezono zbral zgolj 24 točk v svoji paradni disciplini, za primerjavo: v minuli jih je imel 230.



Pen: Kriv je vsak od nas



»Čater se je zasluženo uvrstil na finale, v tej sezoni je naredil korak naprej v smuku,« je napredek komentiral trener za hitre discipline Peter Pen. Prejšnjo sezono je Čater končal kot 46. smukač na štartni lestvici WCSL, tekmo pred koncem je uvrščen na 25. mesto. Tri mesta za njim se nahaja Kline, šesti smukač minule zime.



»Boštjan se v smuku ni našel. Sezone je zanj konec, zdaj se mora pripraviti za naprej,« je dejal Pen in dodal, da je ekipa za hitre discipline iz dokaj solidne sezone naredila slabo: »Kar je naša krivda, od prvega do zadnjega.« Do točk je na Norveškem na obeh tekmah prismučal zgolj Klemen Kosi, v smuku je bil 23., v superveleslalomu 29.



Zmag sta se v Kvitfjellu konec tedna veselila Thomas Dressen v smuku in Kjetil Jansrud v superveleslalomu. Smukaški globus še ni oddan, boj zanj nadaljujeta Beat Feuz in Aksel Lund Svindal. Tekmo pred koncem ima Švicar 60 točk prednosti pred Norvežanom.



Mali globus Jansrudu



Superveleslalomsko lovoriko si je po Svindalovem odstopu že zagotovil Jansrud. Za norveške smučarje je to sedmi zaporedni globus v tej disciplini. Izenačili so se z Avstrijci, ki jim je serija uspela med sezonama 1997/1998 in 2003/2004. »Malo sem pa res ponosen. To je lepa potrditev za dobre predstave skozi vso sezono,« je dejal Jansrud, za katerega je to bil tretji superveleslalomski globus. Z 21. zmago se je izenačil z legendarnim Kjetilom Andrejem Aamodtom. Na norveški lestvici jih ima več zgolj Svindal, ki je slavil 35-krat v karieri.



Karavana se seli na Švedsko, kjer bo danes že uradni smukaški trening. Finale se začne v sredo, sezone pa bo konec v nedeljo.