Zasledovanje v Tjumnu: Fourcade potrdil skupno zmago

N. Gr., STA

Tjumen - Francoski biatlonec Martin Fourcade je zmagovalec zasledovalne preizkušnje na finalu svetovnega pokala v Tjumnu. Fourcade, ki je s tem le še potrdil skupno zmago v svetovnem pokalu, je kljub zgrešenemu strelu za 47,9 sekunde prehitel Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja (1 zgrešen strel), tretji pa je bil Italijan Lukas Hofer (+1:08,4/0).

Devetindvajsetletni Fourcade je tako dosegel že svojo 74. zmago v svetovnem pokalu, zasledovalno preizkušnjo pa je tudi začel s prvega mesta. Dobro minuto in pol za njim je začel Slovenec Jakov Fak, ki pa je s štirimi kazenskimi streli na koncu končal na 34. mestu s 4:12,4 sekunde zaostanka. Fak je prvo streljanje opravil brez napake, na drugem in četrtem je zgrešil po eno tarčo, na tretjem pa kar dve, kar je pomenilo zdrs po lestvici.

Miha Dovžan je bil 37. (+4:31,4/3), Mitja Drinovec pa 54. (+6:40,0/4).

V boju za vrh Fourcade ni imel prave konkurence. Od začetka je še večal prednost, na prvih treh streljanjih pokril vse tarče in imel že ogromno prednost pred tekmeci, tako da niti en zgrešen strel na zadnjem strelskem postanku ni ogrozil njegovega slavja, devetega v sezoni.

Tudi drugo mesto je zanesljivo romalo v roke Johannesa Thingnesa Boeja, ki je začele šele kot 14., a z izvrstnim tekom in dobrim streljanjem v vetrovnem vremenu tekmece enega za drugim puščal za seboj. Dobro je svoj nastop opravil tudi Hofer, ki je do tretjega mesta prišel s 13. Streljal je brez napake, na koncu pa s točkami za tretje mesto v skupni razvrstitvi prehitel Faka. Zdaj je Italijan peti, Fak pa šesti, razlika med njim pa je 27 točk.

Na prvih štirih mestih v skupni razvrstitvi po predzadnji tekmi so petkratni olimpijski prvak Fourcade (1116), ki si je zagotovil tudi mala kristalna globusa v zasledovanju in sprintu, Johannes Thingnes Boe (1006), Rus Anton Šipulin (685) in Nemec Arnd Peiffer (650).

V nedeljo bo na sporedu še tekma skupinskim startom.

Izidi biatlona v Tjumnu:

1. Martin Fourcade (Fra) 32:09,7/1

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 47,9/1

3. Lukas Hofer (Ita) 1:08,4/0

4. Fredrik Lindström (Šve) 1:28,6/1

5. Erik Lesser (Nem) 1:48,5/3

6. Arnd Peiffer (Nem) 1:55,7/2

7. Antonin Guigonnat (Fra) 2:10,7/2

8. Simon Eder (Avt) 2:11,4/1

9. Maksim Cvetkov (Rus) 2:11,8/3

10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 2:17,4/1

...

34. Jakov Fak (Slo) 4:12,4/4

37. Miha Dovžan (Slo) 4:31,4/3

54. Mitja Drinovec (Slo) 6:40,0/4

Skupno (po 21 tekmah):

1. Martin Fourcade (Fra) 1116

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1006

3. Anton Šipulin (Rus) 685

4. Arnd Peiffer (Nem) 650

5. Lukas Hofer (Ita) 606

6. Jakov Fak (Slo) 579

7. Tarjei Boe (Nor) 553

8. Simon Desthieux (Fra) 553

9. Benedikt Doll (Nem) 496

10. Quentin Fillon Maillet (Fra) 494

...

39. Klemen Bauer (Slo) 135

65. Miha Dovžan (Slo) 36