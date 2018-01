50.000 Soluncev s protestom nasprotuje uporabi besede Makedonija

Solun - Na ulicah največjega mesta severnega dela Grčije Soluna se je danes zbralo okoli 50.000 protestnikov, ki nasprotujejo uporabi besede Makedonija pri oblikovanju novega imena makedonske države. Grške oblasti so pozvali, naj se jim pridružijo pri njihovih zahtevah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Zahtevamo, da beseda Makedonija ni del imena, ki ga bodo oblikovali. O tem se ni mogoče pogajati,« je po navedbah AFP dejal 59-letni solunski pisatelj. Če grška vlada tega ne bo upoštevala, bo po njegovih besedah »dobila odgovor grškega ljudstva.«

K protestom so pozvali kleriki in voditelji skrajne desnice. Mediji so napovedovali okoli 30.000 udeležencev. O morebitnem nasilju ne poročajo.

Grčija imenu Makedonija nasprotuje že od odločitve te nekdanje jugoslovanske republike za samostojnost leta 1991, saj menijo, da nakazuje ozemeljske težnje Makedonije po istoimenski grški pokrajini. Pristala je zgolj na ime Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM), pod katerim je bila država leta 1993 sprejeta tudi v Združene narode.

Makedonski premier Zoran Zaev je pred dnevi izrazil prepričanje, da bo spor z Grčijo rešen najkasneje do konca junija. Tudi grški premier Aleksis Cipras je ocenil, da je dogovor mogoč. Premierja naj bi se po navedbah medijev sestala ob robu svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, ki bo 24. in 25. januarja.

Spor o imenu je tudi glavna ovira na poti Makedonije v EU, saj je že od leta 2005 kandidatka za članstvo v povezavi. Nova levosredinska vlada Zaeva sicer skuša tudi s krepitvijo sodelovanja z Grčijo na področjih skupnega interesa vzpostaviti bolj pozitivno vzdušje, ki bi pripomoglo tudi k rešitvi spora o imenu.

Zaev je tako izrazil pripravljenost, da bi se odrekli vztrajanju pri tem, da je Makedonija edina prava naslednica antičnega bojevnika in osvajalca Aleksandra Velikega, kar je vpeljala bivša vlada konservativne VMRO-DPMNE.