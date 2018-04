Evropske ceste varnejše, a še daleč od postavljenega cilja

Bruselj, Ljubljana – Varnejše slovenske ceste (lani je bilo najmanj žrtev v zgodovini) je nekaj, kar poudarja tudi poročilo evropske komisarke Violete Bulc. V primerjavi z letom prej se je namreč število smrtnih žrtev zmanjšalo za petino, bolje je šlo le Estoniji.



Potem ko se je po letih padanja krivulja smrtnih žrtev 2014. (umrlo je 108 ljudi, 826 pa se jih je hudo poškodovalo) spet obrnila navzgor, se je preteklo leto s 104 mrtvimi in 851 hudo poškodovanimi zapisalo v zgodovino kot najvarnejše do zdaj.



Prometna varnost je kompleksna, saj rezultati ukrepov niso vidni čez noč, predvsem pa je treba temu področju nenehno namenjati pozornost. Vse se začne z ustreznim zgledom starejših najmlajšim udeležencem v prometu, pomemben je izobraževalni program, vsak evro, vložen v preventivo, se nekajkrat povrne, potem ko svoje pristavi še policija, pa je brez dvoma najpomembnejši premik v človekovi glavi, da za svojo varnost in varnost drugih lahko največ stori sam.



Pomen policijskega nadzora



Ivan Kapun, vodja sektorja za promet, o policijskem nadzoru pravi, da je zelo pomemben dejavnik pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa. »Tuje raziskave kažejo, da policijski nadzor lahko prispeva od sedem do 15 odstotkov k boljši varnosti cestnega prometa. Nadzor je eden od kamenčkov v tem mozaiku. V Sloveniji imamo v resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa do leta 2022 natančno določene cilje in aktivnosti, ki jih morajo izvesti različni subjekti, ki delajo na tem področju. In te aktivnosti se izvajajo. Vse navedeno z leti pripomore k izboljšanju. Seveda so pri tem tudi odkloni v negativno smer, toda v glavnem se stanje izboljšuje. Glede policijskega nadzora lahko dodamo, da se je lani število ukrepov zoper kršitelje cestnega prometa glede na nekaj prejšnjih let povečalo.«

»Ne bi smeli prezreti, da veliko nesreč, kar 93 odstotkov, povzroči človeški dejavnik,« je opozorila komisarka za promet Violeta Bulc. Foto: Tomi Lombar/Delo