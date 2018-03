Izumitelj zanika umor švedske novinarke

Danski izumitelj Peter Madsen (47), obtožen za umor švedske novinarke Kim Wall (30) na njegovi podmornici avgusta 2017, še vedno vztraja, da je umrla po nesreči. Najprej je trdil, da je z glavo močno udarila v železni del podmornice pri hitrem manevru, kasneje pa je spremenil izjavo, češ da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, medtem ko je bil sam na krovu podmornice.



Zaslišanje Madsena na sodišču v Københavnu se je začelo danes, spremljalo pa ga je sto danskih in tujih novinarjev, ki o njem govorijo kot o sojenju leta na Danskem.



Peter Madsen je bil dobro znan na Danskem, še preden so ga prijeli. Poznali so ga kot izumitelja, ki sanjari o raziskovanju neznanih svetov. Naredil je svojo podmornico in načrtoval zasebno potovanje v vesolje. Zdaj ga morda čaka dosmrtna zaporna kazen za naklepni uboj, razkosanje trupla in spolni napad na Wallovo, ki je bila z njim na podmornici, ker je o njem pripravljala članek za časopis.



Zaslišanje se je začelo v navzočnosti žrtvine družine in s predstavitvijo zelo temnih dejstev. Tožilec Jakob Bush-Jepsen je že napovedal, da namerava za Madsena zahtevati dosmrtno kazen. Tožilci menijo, da gre za človeka, ki hoče imeti vse pod nadzorom, ki je sanjal o zlorabi, uboju in razkosanju ženske. Menijo, da je svojo žrtev zvezal, jo nato pretepel, nekajkrat zabodel z nožem v predel genitalij in naposled usmrtil. Zatem je truplo razkosal in dele – glavo, roki, nogi, torzo – dal v ločene vreče ter jih obtežene z utežmi vrgel na dno zaliva pri Københavnu.



Švedinja Kim Wall je bila ugledna samostojna novinarka. Foto: AFP

Tožilci menijo, da je vse načrtoval vnaprej, saj je pilo, nož, plastične vreče in uteži vzel s seboj na podmornico. Prepričani so, da je gledal fetišistične filme, v katerih so ženske zlorabljene in obglavljene. Preiskovalci so takšne filme našli na njegovem računalniku. Trdil je, da niso njegovi.

Dvanajst dni zasliševanja – spregovorilo naj bi tudi 40 prič –, predvidenih do 25. aprila, naj bi sodišču omogočilo boljše razumevanje osebnosti domnevnega zločinca in okoliščin smrti Kim Wall. Prijeli in zaprli so ga kmalu po izginotju mlade novinarke in že takrat je trdil, da je ni ubil, ampak da je v paniki razkosal njeno truplo in ga vrgel v morje.

Z obdukcijo ni bilo mogoče ugotoviti vzrokov smrti novinarke. Kot je še povedal tožilec, niti na njenem truplu niti v njenem telesu niso našli sledi Madsenove DNK. Pokazal je fotografije trupla, na katerem so vidni rezi in vbodne rane. Povedal je še, da so v Madsenovih spodnjicah našli spermo. Buch-Jepsen je poleg tega pokazal sporočilo SMS, ki ga je Wallova poslala tik pred smrtjo. Svojemu prijatelju je v angleščini napisala, da je »sicer še živa«, a da se zdaj potapljata. Sporočila mu je, da ga ljubi, in dodala, da je Madsen s seboj prinesel piškote in kavo. Petnajst minut kasneje se je njen telefon še zadnjič na kratko povezal z internetom, nato pa ni bilo nobenega znaka več, da je živa.



Fotografija podmornice UC3 Nautilus, ki so jo z mimoidoče ladje posneli 10. avgusta. Na njej sta vidna tudi Kim Wall in Peter Madsen. Foto: Reuters

Wallova je lani poleti pisala zgodbo o Madsenu in njegovi podmornici Nautilus, ki jo je zgradil leta 2008 s pomočjo sredstev, zbranih po internetu. Zadnjič so jo videli živo 10. avgusta, ko je šla z Madsenom na izlet z njegovo podmornico. Novinarka je imela kljub mladosti za sabo že zavidljivo novinarsko kariero, saj je med drugim poročala iz Severne Koreje, Južnega Pacifika, Burme in s Haitija ter pisala za New York Times, Guardian, Vice in South China Morning Post.

Prve dele novinarkinega trupla je deset dni po njenem izginotju na plaži našel kolesar, nekaj tednov pozneje pa so policijski potapljači v morju južno od Københavna našli še druge dele trupla.



Madsen je menda živel v odprtem zakonu, nekatera njegova nekdanja dekleta so za danske medije povedala, da je bil nagnjen k sadomazohizmu. Znanci ga opisujejo kot neuravnovešenega človeka s hitrimi spremembami razpoloženja.