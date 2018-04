Julija Skripal zapustila bolnišnico

Ka. M.

London – Julijo Skripal, hčerko nekdanjega dvojnega agenta Sergeja Skripala, so po poročanju britanskih medijev danes izpustili iz bolnišnice v mestu Salisbury, kjer so jo skupaj z očetom hospitalizirali v začetku marca po zastrupitvi z živčnim strupom novičok.

Triintridesetletno Julijo so, kot poroča britanski BBC, prepeljali na neznano varno lokacijo. Julijin oče Sergej medtem ostaja v bolnišnici, njegovo stanje pa se hitro izboljšuje.

Julija Skripal je bila 4. marca zastrupljena z novičokom. Foto: Julija Skripal/Facebook via Reuters

Britanska vlada je prepričana, da so za zastrupitev nekdanjega agenta in njegove hčerke odgovorne oblasti v Moskvi, Kremelj pa medtem zanika vsakršno vpletenost. Primer je sprožil diplomatsko krizo, izgonu številnih ruskih diplomatov iz zahodnih zaveznic Velike Britanije so sledili enaki povračilni ukrepi Rusije.