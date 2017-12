Lactalis pod dobrogledom tožilcev zaradi okuženega mleka

M. Bi., STA, AFP

Francosko tožilstvo je sprožilo preiskavo salmonele v adaptiranem mleku francoskega mlekarskega giganta Lactalis, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na sodne vire. Preiskava bo usmerjena v sume nenaklepnega škodovanja zdravju in ogrožanja življenj, pa tudi morebitne goljufije in napak pri odpoklicu izdelkov.

V Franciji so od avgusta do začetka decembra obravnavali 35 otrok, mlajših od šest let, okuženih s salmonelo. Kot se je izkazalo, jih je 31 uživalo proizvode iz Lactalisovega proizvodnega obrata v proizvodnem obratu v mestu Craon na severozahodu Francije, zadevo pa so kot epidemijo začele preiskovati tudi zdravstvene službe.

Lactalis, ki je od leta 2013 tudi večinski lastnik Ljubljanskih mlekarn, je 10. decembra odpoklical okoli 7.000 ton mleka v prahu, proizvedenega v tem obratu, kjer za pojav salmonele krivijo renovacijuska dela. Ob tem so v Lactalisu zatrdili, da ne vedo, koliko potencialno okuženega mleka v prahu je bilo že porabljenega oziroma je še v trgovinah po svetu. Tako so minuli petek odpoklicali še celotno proizvodnjo mlaka v prahu, ki so ga Craonu naredili po 15. februarju. Tam so v začetku meseca proizvodnjo ustavili, težave s salmonelo pa so imeli že lani.

Okuženega izdelka na policah v Sloveniji ni bilo

Potencialno okuženi Lactalisovi izdelki so bili na prodaj na Kitajskem, v Pakistanu, Bangladešu, Veliki Britaniji in Sudanu, navaja AFP.

Ali se je Lactalisovo mleko v prahu morda znašlo tudi na slovenskem trgu, je preverjal tudi slovenski zdravstveni inšpektorat. Za STA so inšpektoratu 11. decembra pojasnili, da so zasledili informacijo o prisotnosti bakterije salmonela v začetni formuli za dojenčke, ki jo je Francija 4. decembra posredovala v EU-sistem hitrega obveščanja o neposrednem ali posrednem tveganju za zdravje ljudi, ki izhaja iz živil ali krme (RASFF). Sporni izdelki pa so bili tudi po njihovih informacijah distribuirani izključno v države zunaj EU.

Salmonela je črevesna okužba, za katero so značilni driska, trebušni krči in bruhanje. Okužba je lahko življenjsko nevarna za zelo majhne otroke in starejše, saj pripelje do hude dehidracije.

Izmed 35 otrok s salmonelo, ki so jih od avgusta zabeležili v Franciji, jih je 16 potrebovalo zdravljenje v bolnišnici. Oče trimesečnega dojenčka, ki je prav tako jedel Lactalisovo mleko v prahu, ter francoska potrošniška organizacija UFC Que Choisir sta zoper Lactalis že vložila prijavo.

Leta 2008 je otroško mlečno industrijo pretresla afera na Kitajskem, kjer je lokalni proizvajalec mleko tretiral z neko kemikalijo. Šest dojenčkov je takrat umrlo, približno 300.000 jih je zbolelo.