London in Moskva na pragu resnega diplomatskega spora

Teden dni po zastrupitvi nekdanjega ruskega dvojnega agenta in njegove hčere je britanska vlada na podlagi do sedaj zbranih dokazov ugotovila, da za dejanjem, ki je bilo po besedah Therese May usmerjeno ne samo proti Skripalovima, ampak proti celotnemu Združenemu kraljestvu, po vsej verjetnosti stoji Rusija.

Britanska premierka je v nastopu pred parlamentom potrdila, da sta bila Sergej Skripal in njegova hči Julija prejšnjo nedeljo zastrupljenja z živčnim strupom ruske izdelave, ko so ju napol zavestna našli v parku v središču Salisburyja v Angliji. Strup po besedah premierke spada v skupino bojnih strupov, znanim pod imenom novičok. »Na podlagi pozitivne identifikacije kemične substance, informacij o tem, da je Rusija v preteklosti proizvajala ta strup in da bi ga lahko ponovno proizvedla, zgodovine izvajanja atentatov, sponzoriranih s strani ruske oblasti, ter naše ocene, da Rusija nekatere prebežnike vidi kot legitimne tarče za atentate, je vlada sklenila, da je Rusija zelo verjetno odgovorna za dejanje proti Sergeju in Juliji Skripal,« je povedala britanska premierka.

Na podlagi zbranih dokazov sta po mnenju vlade možni zgolj dve razlagi tega, kaj se je zgodilo 4. marca v Salisburyju. »Bodisi je bilo to neposredno dejanje ruske države, uperjeno proti naši državi, bodisi je ruska vlada izgubila nadzor nad tem potencialno katastrofalnim živčnim strupom in dopustila, da je prišlo v nadzor tretjih oseb.« S tema dvema razlagama je britanski zunanji minister Boris Johnson soočil tudi ruskega veleposlanika v Londonu, ki ga je danes poklical na zagovor. Britanska premierka je Moskvi dala čas do jutri, da ustrezno pojasni ozadje dejanja. Če se ruska vlada ne bo odzvala, bo britanska vlada sklepala, da je bilo to dejanje nezakonita uporaba sile s strani ruske države proti Združenemu kraljestvu. V tem primeru, je napovedala premierka, bo London sprejel vrsto ukrepov, s katerimi se bo odzval na rusko agresijo.

Britanska premierka Theresa May med nastopom v parlamentu. Foto: AFP

Brez izhoda

Ugotovitve preiskave in dejstvo, da je bil v napadu uporabljen bojni strup, ki je po navedbah strokovnjakov močnejši od strupa VX, s katerim je bil lani umorjen polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong una, ne obetajo nič dobrega za prihodnost britansko-ruskih odnosov. Državi sta se znašli na pragu resne diplomatske krize, iz katere ni videti hitrega izhoda.

Britanska vlada se je v zadnjih dneh znašla pod pritiskom, da ne ponovi napak, storjenih po umoru nekdanjega ruskega agenta Aleksandra Litvinenka, ki so ga leta 2006 sredi Londona zastrupili z radioaktivnim polonijem. Večina otoških medijev je v tedanjem mehkem britanskem pristopu do Moskve identificirala enega glavnih vzrokov, zakaj so se Rusi odločili, da izvedejo še en podoben napad tistemu izpred dvanajst let. Na Otoku prevladuje prepričanje, da so naročniki Skripalove zastrupitve z njo želeli poslati sporočilo vsem, ki bi morda želeli iti po njegovi poti. Dvojni agent, ki je več kot desetletje vohunil za britansko vlado, je bil leta 2006 v Rusiji obsojen za veleizdajo. Po nekaj letih za zapahi so ga leta 2010 izpustili, v sklopu dogovora o izmenjavi zapornikov. Nov dom si je ustvaril na Otoku.

Tako kot v primeru Litvinenko je Rusija odločno zavrnila kakršno koli vpletenost v dogodke v Salisburyju. Ruski predstavniki so na twitterju v zadnjih dneh večkrat podvomili v neodvisnost in verodostojnost policijske preiskave, ki iz varnostnih razlogov poteka za zaprtimi vrati. Hkrati so poskušali povleči vzporednice med poskusom umora Skripala in smrtima dveh vidnih nasprotnikov Putinovega režima, Borisa Berezovskega ter Aleksandra Peripiličnija, ki sta v nepojasnjenih okoliščinah umrla v letih 2012 in 2013. Po navedbah ruskih diplomatov so bili vsi trije povezani z britanskimi obveščevalnimi službami, ko so umrli.

Rusija je današnji nastop britanske premierke po poročanju agencije Interfax označila za »cirkus«. »Zaključek je jasen: še ena informacijska in politična kampanja, ki temelji na provokacija,« je besede Therese May komentirala predstavnica ruskega zunanjega ministrstva.