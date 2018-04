Nantes: Med prisilnim izseljevanjem aktivistov je izbruhnilo nasilje

Ka. M.

Nantes – Med francoskimi policisti in okoljevarstvenimi aktivisti je na območju severozahodno od Nantesa izbruhnilo nasilje. Policisti namreč prisilno izseljujejo ljudi, ki v bližini kraja Notre Dame des Landes kampirajo že več let. Na dotično območje so se naselili, da bi preprečili gradnjo letališča. Kot menijo, zanj ni potrebe, okolje pa bi utrpelo nepotrebno škodo.

Kamp aktivistov – na lokaciji jih vztraja približno 250 – je danes obkrožilo več kot 2000 policistov, ki so prav tako zaprli vse poti do območja kampa. Aktivisti so zažigali gume in les ter v policiste lučali kamenje, ti pa so odgovorili s solzivcem. V nasilju je bil po poročanju francoskega notranjega ministrstva ranjen en policist, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Policisti so zasegli improvizirana bivališča aktivistov. Foto: Loic Venance/AFP

Prisilna izselitev aktivistov prihaja po tem, ko je francoski premierjanuarja oznanil, da je projekt gradnje letališča opuščen zaradi izrazitega nasprotovanja gradnji. Kot so sporočili, ljudi, ki še vedno bivajo na območju, velikem približno 1600 hektarjev, izseljujejo, saj je zaradi njihovega nelegalnega naselja še vedno nedostopna ena izmed cest. Četudi so aktivisti dosegli svoj cilj in preprečili gradnjo letališča, na območju vztrajajo, saj so tam oblikovali avtonomno skupnost, ki se preživljala s kmetovanjem in je na ta način postala pravi družbeni eksperiment.