Nebesa lahko počakajo

Britanska vlada skoraj leto dni po uveljavitvi 50. člena lizbonske pogodbe v procesu izstopanja države iz EU zavzema vse bolj pragmatičen pristop. Čeprav je od njenih rdečih črt v pogajanjih ostalo zelo malo, je to očitno ne skrbi. Vse, kar je pomembno, je končni cilj.



V ponedeljek potrjeni dogovor o prehodnem obdobju je pomiril posameznike in podjetja, ki so se bali posledic nenadne prekinitve britanskih vezi z Evropsko unijo. Evropski in britanski pogajalci so ga dosegli po vrsti napornih srečanj, na koncu katerih je britanska stran morala popustiti pri večini svojih zahtev, predvsem na področju priseljevanja in v ribolovni politiki. Kljub temu je osvojila vsaj eno pomembno zmago - med prehodnim obdobjem, ki bo trajalo 21 mesecev, vse do 31. decembra 2020, bo lahko sklepala trgovinske dogovore s tretjimi državami. To je bila od ena ključnih zahtev zagovornikov brexita. Z njimi bo država poskušala nadomestiti zelo verjeten izpad trgovanja z EU in hkrati pokazati, da se z brexitom ne zapira sama vase.