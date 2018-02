Nemčija zaradi onesnaženosti zraka razmišlja o zastonjskem javnem prometu

Berlin – Grožnje iz Bruslja zaradi onesnaženega ozračja nemško vlado navajajo na razmislek o inovativnih ukrepih. Kot piše v pismu nemške ministrice za okolje Barbare Hendricks, ministra za promet Christiana Schmidta in šefa kabineta izvršne kanclerke Angele Merkel Petra Altmaierja komisarju za okolje Evropske unije, v Berlinu razmišljajo tudi o zastonjskem javnem prometu na najbolj onesnaženih območjih, da bi tako pomagali zmanjšati število zasebnih avtomobilov v prometu. Če se bodo odločili za zastonjske avtobuse in vlake, bodo ta ukrep najprej preizkusili v Bonnu, Essnu, Herrenbergu, Reutlingnu in Mannheimu, poroča FAZ. Dosedanje nemške ukrepe Evropska komisija ocenjuje kot nezadostne in Nemčiji grozi tožba pred evropskim sodiščem. Že prihodnji teden pa bo sodišče v Leipzigu razsojalo o možnostih prepovedi vsega prometa tam, kjer je koncentracija škodljivih plinov največja.