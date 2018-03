Nemški glasovi za in proti obsodbi Moskve

Berlin – Nemčija je z novo vlado dobila tudi novega ­zunanjega ministra in novo zunanjo politiko. Socialdemokratski vodja diplomacije Heiko Maas je obračunal s prorusko politiko predhodnika in strankarskega kolega Sigmarja­ Gabriela.

Za Maasa ukrajinska kriza ostaja preizkus nemške, evropske in ameriške odločenosti, zato bodo v Auswärtiges Amt pod njegovim vodstvom še naprej od Rusije in Ukrajine zahtevali uresničitev v Minsku dogovorjenih obveznosti. Posarski politik »iz srca Evrope in z Evropo v srcu«, ki je bil prej pravosodni minister, je poudaril »pravno državno usmerjenost, zlasti ob upoštevanju avtoritarne sile«. Resno je vzel tudi obtožbe britanske vlade ter pozval Rusijo k ­transparentnosti.