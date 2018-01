Pustošenje orkanskega neurja

Be. B., STA

Orkansko neurje med drugim pustoši po Irskem, Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji. S smučarskega letovišča Morillon v francoskih Alpah poročajo o smrtni žrtvi in 15 poškodovanih, ko se je na njih porušilo drevo.

V Veliki Britaniji zaradi močnega vetra s sunki do 160 kilometrov na uro še vedno velja opozorilo za skoraj celotno državo. V Walesu je bil poškodovan moški, ko je na njegovo vozilo padlo drevo. Zaradi podrtih dreves in močnih vetrov poročajo o zamudah v javnem prometu, piše britanski BBC.

Na Severnem Irskem in v Angliji je okoli 3000 gospodinjstev še vedno brez elektrike, v Walesu pa okoli 300. Začasno je bilo sicer brez elektrike okoli 20.000 gospodinjstev na Severnem Irskem.

Irsko državno podjetje za oskrbo z elektriko ESB je medtem sporočilo, da so danes do poldneva ponovno vzpostavili dobavo elektrike 134.000 gospodinjstvom, medtem ko jih je 16.000 še vedno brez.

Nemčija. Foto: Holger Hollemann/AP

Zaradi visokega plimovanja je delno poplavilo kraj Galway. Na Irskem so sicer namerili sunke vetra s hitrostjo do 155 kilometrov na uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na severu Francije je brez elektrike ostalo kar 225.000 gospodinjstev, med drugim tudi v Parizu, je sporočilo podjetje za oskrbo z elektriko Enedis. Na terenu je okoli 2000 delavcev, ki odpravljajo napake v omrežju in so na omrežje ponovno priključili okoli 70.000 gospodinjstev na območju Pariza in severu države.

Preventivno je danes ostal zaprt Eifflov stolp, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Alpah smrtna žrtev

S smučarskega letovišča Morillon v francoskih Alpah medtem poročajo o smrtni žrtvi in 15 poškodovanih. Med žrtvami, na katere se je podrlo drevo, so štirje huje poškodovani.

Foto:Stephane de Sakutin/AFP

V Franciji je omejen tudi železniški promet. Med drugim so ustavili ves regionalni železniški promet v pokrajinah Alzacija in Normandija. Začasno pa so do poldneva ustavili tudi letalski promet na letališčih Strasbourg in Basel-Mulhouse-Freiburg.

Na nizozemskem letališču Schipol so danes odpovedali skoraj 200 letov, oviran je tudi železniški promet. Zaradi močnega deževja in vetra so za promet zaprli več mostov. Prvič od leta 2014 pa so aktivirali tudi protipoplavni sistem na Severnem morju, saj pričakujejo, da bo gladina morja višja za kar tri metre. Zaradi padlega drevesa se je poškodovala ena oseba na jugu Nizozemske.

Zaradi neurja poročajo o prometnih težavah tudi iz Belgije. Med drugim so morali odpovedati nekaj vlakov, drugi pa imajo zamudo.

Neurje je danes doseglo tudi Nemčijo, kjer so namerili sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Iz več zveznih dežel poročajo o podrtih drevesih in močnem deževju, ki ovira promet. Foto: David Young/AP

Na severu Nemčije so morali zaradi neurja, ki so ga tu poimenovali Burglind, začasno prekiniti nekatere prometne povezave z otoki. Nekaj turistov je otoke zapustilo že v torek, drugi pa bodo morali ostati dlje, piše dpa.

V Švici, kjer so namerili veter s hitrostjo tudi 200 kilometrov na uro, pa je bilo v iztirjenju vagona v kantonu Bern poškodovanih osem ljudi, je sporočila švicarska policija. Okoliščine nesreče še niso znane, vendar je vagon najverjetneje iztiril zaradi močnega sunka vetra.

Visoki valovi na severu Francije. Foto: Francois lo Presti/AFP

Na smučišču Pizol v kantonu St. Gallen je zaradi neurja več dreves padlo na jeklenico gondole. Ni še znano, koliko ljudi je ostalo ujetih v gondolah in ali so med njimi tudi poškodovani. Ker helikopterji trenutno zaradi vremenskih razmer še ne morejo leteti, trenutno iščejo druge načine, kako bi rešili smučarje.

Pred neurjem so posvarili tudi vremenoslovci v Avstriji, kjer so namerili sunke vetra v hitrosti do 140 kilometrov na uro. Zaradi močnega vetra so že zaprli več smučišč, na smučišču v kraju Kitzbühel pa so morali evakuirati gondolo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Avstriji se je sicer orkanski veter že umiril. Največ škode so povzročila podrta drevesa, ki so ovirala promet in delno uničila strehe hiš. Na Solnograškem je težave v prometu povzročilo tudi močno sneženje.