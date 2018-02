Ravnotežje med varčevanjem in socialno državo

Z namestnikom grškega ministra za gospodarstvo in razvoj Stergiosem Pitsiorlasem sva se pogovarjala o iztekanju tretjega, najverjetneje zadnjega paketa pomoči in varčevalnih ukrepih, ki so opustošili Grčijo. Pitsiorlas je prepričan, da Grčija hodi po željeni poti okrevanja.



Evropski komisar za finance in gospodarstvo Pierre Moscovici je dejal, da nov – četrti – paket pomoči in varčevalnih ukrepov najverjetneje ne bo potreben. Ste prepričani, da novega »memoranduma« ne bo?



To si želimo in to je tudi naš cilj. Mislim, da izpolnjujemo vse pogoje, da letos poleti – tretji memorandum se izteče avgusta – ne bo potrebe bo novih ukrepih. Grčija je med krizo ogromno pretrpela. To je bilo velikansko breme. Prilagodili smo se, marsikaj spremenili. Zdaj se približujemo točki, ko bomo lahko zopet stali na svojih nogah.



Komisar je dodal, da bo Grčija zopet postala »absolutno suverena država«. To se ob napovedanemu dodatnemu, izjemno ostremu nadzoru Bruslja nad grškim gospodarstvom in financami ne zdi ravno konsistentna izjava …



Vse države, ki so članice evrskega območja, so pod nadzorom. To posebej velja za države, ki so bile vključene v pakete pomoči (Španija, Portugalska, Irska) – ko se je pomoč iztekla, se je nadzor nadaljeval. Naša vlada od evropskih partnerjev zahteva, da ne bomo imeli nikakršnega posebnega statusa – da bo za nas veljal enak nadzor in enaki pogoji delovanja, kot za vse ostale članice evrskega območja.