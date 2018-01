Razmere v Calaisu se izboljšujejo?

Na temo imigracij je francoski predsednik Emmanuel Macron za svoj prvi obisk izbral Calais. Po današnjem »pregledu« terena je, po uradni verziji, ugotovil, da problem ostaja, čeprav so se razmere bistveno izboljšale in se počasi utegnejo normalizirati.



Kakih petnajst mesecev po tem, ko so izpraznili »evropsko sramoto«, tako imenovano Džunglo, je slika takšna: na pot čez Rokavski preliv v Veliko Britanijo še vedno čaka kakih 600 prebežnikov, medtem ko jih je bilo oktobra 2016, tik preden so izpraznili improvizirani migrantski tabor, približno 8000. Po večini gre za mlade ljudi, doma iz Eritreje, Etiopije, Afganistana in Pakistana, ki delujejo sami – brez tihotapcev –, so brez denarja in, kot opozarjajo nevladniki, povsem izčrpani. Ker se je francoska država trdno odločila, da se »noben migrant ne sme več zateči v Calais«, se skrivajo na prostem, ob gozdičkih in poteh.



Očitno nekaterim uspe prebeg­niti na Otok, sicer ne bi bilo, kot je zapisal Le Monde, v Calaisu več nobenega upanja, tako pa ga je še vedno čutiti. Četudi je meja »nepredušna«. Neredki prebežniki, taki, ki niso po centrih ali pod milim nebom, menda začasno bivajo pri dobrih ljudeh ... Macron je bil danes jasen: nove Džungle ne bo nikoli več.