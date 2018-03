Rumena luč za brezvizumski režim za Kosovo

Kosovski parlament je včeraj kljub večkratnim prekinitvam zaradi solzivca ratificiral sporazum o meji s Črno goro, ki sta ga državi podpisali avgusta 2015. Poleg boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu je ratifikacija sporazuma ključni pogoj za ukinitev vizumov za državljane Kosova za vstop v države članice EU.

Na skupščinskem zasedanju so poslanci opozicijskega gibanja Samoopredelitev štirikrat vrgli solzivec, da bi preprečili glasovanje o razmejitvi s Črno goro. Policija je prijela sedam poslancev gibanja, ki je razpadlo na dvoje zaradi politike njenega voditelja Albina Kurtija, šest pa so jih izključili iz nadaljnjega dela parlamenta. Od skupno 19 poslancev gibanja, ki imajo kljub razpadu na dve frakciji enako mnenje o razmejitvi, jih je v parlamentu ostalo samo še šest. Ena od poslank je zaradi "nezakonite aretacije poslancev" zahtevala takojšen odstop predsednika parlamenta Kadrija Veselija, ki je napovedal ratifikacijo že po srečanju z veleposlaniki držav članic EU v Prištini.

V duhu nove balkanske strategije

V kosovskem parlamentu doslej ni uspela ratifikacija sporazuma tudi zaradi oviranja dela, ker so poslanci Samoopredelitve že večkrat v parlamentu vrgli solzivec. Zakon o ratifikacijo je podprlo potrebnih 80 od skupno 120 poslancev, proti pa je glasovalo 11 poslancev. Po sporazumu meja poteka ob nekdanji meji, določeni z jugoslovansko ustavo iz leta 1974, in je dolga 79 kilometrov. Samoopredelitev je vladi očitalo, da je Črna gora oškodovala Kosovo za okoli 8200 hektarjev ozemlja, in zahtevalo odprtje novih pogajanj.

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je sporočil, da za ravnanje gibanja Samoopredelitev ni prostora v demokraciji. V skupnem sporočilu za javnost so visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini ter komisarja za širitev Hahn in Dimitris Avramopulos izpostavili, da gre za konkreten napredek, ki je v duhu dobrososedskih odnosov in nove strategije za Zahodni Balkan. Evropska komisija je pozdravila ratifikacijo sporazuma tudi kot izpolnitev enega ključnih kriterijev za liberalizacijo vizumskega režima za Kosovo.

Kosovski predsednik Hashim Thaçi je poudaril, da je žoga sedaj na strani evropske komisije, da sprejme korake za končanje izolacije Kosova. Premier Ramush Haradinaj pričakuje, da bo EU storila, kar je obljubila in odpravila vizume za kosovske državljane.