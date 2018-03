ZDA, Nemčija in Francija v skupni izjavi izrazile polno podporo Združenemu kraljestvu in zahtevale odgovore od Rusije.

Voditelji Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike, Francije in Nemčije so v skupni izjavi nedavni poskus atentata v Salisburyju opisali kot »prvo ofenzivno uporabo živčnega strupa v Evropi po koncu druge svetovne vojne« in ga označili kot napad na britansko suverenost.

Voditelji ZDA, Francije in Nemčije so v izjavi poudarili, da se strinjajo z oceno Združenega kraljestva, da je ruska odgovornost za napad »edina logična razlaga«. »Nepripravljenost Rusije, da odgovori na legitimne prošnje britanske vlade [po obrazložitvi ozadja napada] še bolj poudarja njeno odgovornost,« so zapisali. Rusijo so zato pozvali, naj odgovori na vsa vprašanja, povezana z napadom v Salisburyju in v celoti razjasni obseg programa novičok organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Vhod v poslopje ruskega veleposlaništva v Londonu. Foto: Reuters/Hannah McKay

Rusija, ki se je včeraj na britanski izgon 23 ruskih diplomatov odzvala z napovedjo protiukrepov, je med izrednim zasedanjem varnostnega sveta OZN, sklicanim na prošnjo Britanije, zatrdila, da program razvoja kemičnega orožja z imenom novičok nikoli ni obstajal. Ruski veleposlanik pri OZN Visalij Nebežnija je namignil, da bi bil lahko za napadom v Salisburyju stalo tudi Združeno kraljestvo. »Najverjetnejši izvor tega orožja so države, ki so na njem izvajale raziskave,« je zatrdil med razpravo. Iste obtožbe so danes ponovili tudi na ruskem veleposlaništvu v Londonu.

»V njihovem ošabnem in sarkastičnem odzivu je nekaj, kar kaže na njihovo krivdo,« je besede ruskih predstavnikov v pogovoru za BBC komentiral britanski zunanji minister Boris Johnson. »Istočasno hočejo zanikati svojo odgovornost in uživati v njej.« Johnson je poudaril, da je Rusija edina država, za katero se ve, da je proizvajala novičok in spomnil na nedavne televizijske izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerih je namignil, da si prebežniki, kakršen je bil Sergej Skripal, zaslužijo smrt. »S tem želijo pokazati, kaj se zgodi s tistimi, ki se zoperstavijo [ruskemu] režimu, je še dejal Johnson.

Britanski zunanji minister Boris Johnson. Foto: Reuters/Toby Melville

Enotna podpora

Zahod je v odzivu na uporabo kemičnega orožja na ozemlju ene od članic Nata, EU in varnostnega sveta OZN po dolgem času pokazal enoten in odločen obraz. Podpora, ki jo je Združeno kraljestvo v zadnjih dneh prejelo od svojih zaveznic tako znotraj zveze Nato kot med članicami Evropske unije, je bila velika spodbuda za načeto britansko samozavest - posledico brexita in pogosto nejasnih prioritet njenih zaveznic.

Kakršni koli dvomi so bili razblinjeni kmalu po tem, ko je britanska premierka Theresa May napovedala, da bo iz države izgnala ruske diplomate in proti Rusiji sprejela vrsto drugih političnih ter varnostnih ukrepov. Med izrednim zasedanjem varnostnega sveta OZN so Britanijo podprle vse ključne partnerice z ZDA na čelu. Ameriška veleposlanica pri OZN Nicky Haley je v strogo ubesedeni izjavi Rusijo obtožila odgovornosti za napad ter opozorila na alarmanten vzorec obnašanja s strani te države. »Države članice so neštetokrat izrazile nasprotovanje uporabi kemičnega orožja v kakršnih koli razmerah. Sedaj je ena od njih obtožena, da ga je uporabila na ozemlju druge. Če Rusije ne izzovemo, od kredibilnosti varnostnega sveta ne bo ostalo nič.«

Ameriški veleposlanici pri OZN Nikki Haley med izrednim zasedanjem varnostnega sveta. Foto: Reuters/Shanon Stapleton

Koaliciji držav, ki so odločno podprle Britanijo, se je danes po dnevu oklevanja pridružila tudi Francija, ki je sprva izrazila zadržke pred prehitrim določanjem krivcev. Po telefonskem pogovoru francoskega predsednika Emmanuela Macrona in Therese May so iz elizejske palače sporočili, da je Združeno kraljestvo Francijo seznanilo z dokazi, ki kažejo, da je bila Rusija odgovorna za napad, in izrazili »polno solidarnost« s svojo zaveznico.