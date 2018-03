Sarkozyjeva resnica o Gadafijevi obrnjeni plošči

»Libijska afera« je zapletena politična, finančna in diplomatska afera, ki jo francosko pravosodje preučuje od leta 2013 in zaradi katere se je zdaj med obtoženimi znašel tudi nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy. Bremenijo ga, da mu je za kampanjo leta 2007, ko je dobil volitve, po več milijonov evrov odštel sam libijski diktator Moamer Gadafi.



Po nedavnem zaslišanju in več kot 24-urnem pridržanju Nicolasa Sarkozyja na pravosodni policiji zaradi domnevnega libijskega financiranja predvolilne kampanje leta 2007 je v sredo sledila obtožnica. Kako se je nekdanji predsednik zagovarjal, da bi se ji morebiti izognil, je brati v besedilu, ki ga je sam napisal in posredoval Le Figaroju.



Obrnjena plošča



V njem je, med drugim, opozoril, kako je bil on tisti, ki je dosegel mandat varnostnega sveta Združenih narodov za mednarodno posredovanje leta 2001 v Libiji Moamerja Gadafija. »Brez mojega prizadevanja [vojna, ki jo je vodila mednarodna koalicija s Francijo oziroma Sarkozyjem na čelu, je trajala sedem mesecev, od marca do Gadafijivega padca oktobra 2011] bi bil njegov režim nedvomno še vedno na oblasti. ... Kako je potem mogoče reči, da sem deloval v interesu libijske države?«, se je odzval za pozicijo, s katere so v izhodišču startali preiskovalci. Poudaril je tudi, da ni od leta 2007 pa do 10. marca 2011 libijska stran – ne Gadafi, ne njegova družina, ne še drugi njegovi politični možje – nikoli niti omenila domnevnega financiranja kampanje, ploščo pa da so obrnili 11. marca oziroma dan zatem, ko je v Elizejsko palačo sprejel Polkovnikove nasprotnike iz tako imenovanega prehodnega nacionalnega sveta. V tistem prelomnem trenutku je, tako Sarkozy, diktatorjeva stran začela širiti laži ... – in lagali so menda vsi, tudi domnevni posrednik, poslovnež Ziad Takieddine, ki ga v zgodbi bremeni priznanje o svoji vlogi sla, ki da je v Pariz prinesel pet milijonov evrov. A kot je na zaslišanju zatrdil nekdanji predsednik, ni Takieddina nikdar srečal ..., obenem pa se tudi »čudi«, kako je mogoče, da libijska stran v sedmih mesecih vojne ni poskrbela, da bi domnevni dokumenti o spornem denarnem podpiranju predsedniške kandidature v Franciji pricurljali v mednarodno javnost. Za nameček je Sarkozy, ki »se zavedam, kako težkih bremen me sumijo«, za »vrhunec manipulacije« označil novinarsko preiskovanje zadeve, kakor jo vodijo v spletišču Mediapart ... Poudaril je še, da ga je »afera Gadafi« že veliko stala – tudi tistega 1,5 odstotka volilnih glasov, za kolikor je leta 2012 izgubil volitve proti socialistu Françoisu Hollandu; kajti Mediapart je dokument o domnevnem libijskem financiranju kampanje 2007 objavil aprila 2012; torej je proti Sarkozyju završalo tik pred odločilnim drugim krogom.



Vendarle obtožnica



Četudi je Nicolas Sarkozy na zaslišanju zaprosil, da ne bi izdali obtožnice, ampak bi v primeru sodeloval, kakor omogoča francoski sistem, kot določena priča [témoin assisté], se bo poslej zagovarjal kot obtoženec: zaradi domnevne »pasivne korupcije«, »nezakonitega financiranja volilne kampanje« in »prikrivanja zlorabe libijskega javnega denarja«. Zapleteni primer vneto spremljajo in podrobno analizirajo francoski mediji, ki ga osvetljujejo tudi diametralno različno in, denimo, obujajo, kako dinamično se je pod Sarkozyjem kot predsednikom Francije spreminjalo francosko-libijsko razmerje. Pri Le Mondu se spominjajo »medenih tednov«, ko je prav francoski predsednik na začetku mandata opazno potegnil ekscentričnega libijskega voditelja na mednarodno geopolitično sceno – decembra 2007 ga je veličastno gostil v Parizu. ...



Pogrom in zgornja meja



Odvetnik Nicolasa Sarkozyja Thierry Herzog je včeraj že napovedal za RTL, da se bodo pritožili – zaradi pravosodnega nadzora, določenega za njegovo stranko. Doslej ga niso odredili še za nobenega nekdanjega predsednika Pete republike, Sarkozyju pa prepoveduje, da bi se srečal kar z devetimi protagonisti afere, med katerimi sta tudi njegova dolgoletna tesna sodelavca Claude Guéant in Brice Hortefeux, in po novem ne sme več potovati v Libijo, Egipt, Tunizijo in Južno Afriko.



Prijatelji in privrženci 63-letnega nekdanjega konservativnega predsednika Francije, ki je pogreznjen kar v devet sodnih primerov, se v teh dneh ogorčeno postavljajo proti francoskemu pravosodju in medijem, češ da brez prave podlage prirejajo »pogrom«. A nesporno je, da je sodnik Serge Tournaire v sredo prepoznal dovolj elementov za obtožnico. Vsote libijskega denarja, ki jim skozi zapleteno razvejeno mrežo iščejo staro sled do Sarkozyja, so vrtoglave visoke, od najmanj dobrih pet pa celo do dvajset ali kar petdeset milijonov evrov.