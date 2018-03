Slovaški predsednik zavrnil ministrsko ekipo, ki jo je predlagal Pellegrini

Mandatarja je prosil, da do petka pripravi nov seznam, saj s predlaganim očitno ni zadovoljen.

Be. B., STA

Bratislava – Slovaški predsednik Andrej Kiska je zavrnil predlagani seznam ministrov nove vlade, ki mu ga je danes predstavil mandatar Peter Pellegrini. Pri tem je Pellegrinija prosil, da do petka pripravi nov seznam, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po sredinem odstopu premiera Roberta Fica je Kiska v četrtek Pellegriniju podelil mandat za sestavo vlade, a zdaj s predlaganimi ministri ni zadovoljen. Po poročanju slovaške tiskovne agencije TASR je mandatarju navedel specifične ugovore.

Kiska: Pomiriti je treba napetosti v družbi

»Prepričati mora (javnost), da bo novi kabinet uvedel spremembe, ki jih vsi pričakujemo. Oblikovati mora vlado, ki bo kadrovsko sposobna, še posebej njen notranji minister, pomiriti napetosti v družbi. Vlado, ki bo sposobna prepričati javnost, da bo zagotovila nepristransko in neodvisno preiskavo tako umorov Jana Kuciaka in njegove zaročenke kot tudi zvez organiziranega kriminala, o katerih je pisal Kuciak,« je svojo odločitev danes utemeljil sam Kiska.

Kot je nadaljeval, se je po letih imenovanj sorodnikov, prijateljev in poslovnih partnerjev na javne položaje v očeh javnosti izoblikovala nelaskava podoba stanja javnih institucij. »Ljudje ne verjamejo, da najvišje položaje zavzemajo posamezniki, ki ščitijo javni interes,« je še dejal in dodal, da je zadnja stvar, ki jo Slovaška zdaj potrebuje, nov krog neskončnih razprav o tem, kdo se je udeležil rojstnodnevne zabave.

V slovaški prestolnici se je tako v petek zbralo na desettisoče protestnikov, ki so zahtevali predčasne volitve in vztrajali, da Ficov odstop ni dovolj. Foto: Darko Vojinovic/AP

Fico je sicer za svoj odstop pogojeval, da mora novega premiera znova imenovati njegova stranka Smer-SD, da sedanja koalicija treh strank, v kateri sta še Slovaška nacionalna stranka (SNS) in stranka Most-Hid, nadaljuje delo in da ne bo predčasnih volitev.

»Predsednik ni imel izbire«

Kiska je v te pogoje privolil oziroma, kot sam pojasnjuje, ni popustil in ni privolil vanje, a druge možnosti pravzaprav sploh ni imel, saj brez privolitve koalicije in glasov njenih poslancev razpustitev parlamenta in razpis predčasnih volitev nista mogoča.