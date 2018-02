»Vojna ni le bombardiranje. Mi smo na frontni črti«

Med atenskimi brezdomci, ki sodijo med najbolj izpostavljene in ranljive žrtve gospodarske krize in erozije socialne države.

Atene – Ko je levičarska Siriza pred dobrimi tremi leti prevzela oblast v obubožani državi, je tisočim brezdomcem na (ne le) atenskih ulicah obljubila, da bo zanje poskrbela med prvimi. To se ni zgodilo. Število ljudi, ki si ne morejo privoščiti niti nastavkov normalnega življenja, pač pa le životarjenje, se je v zadnjih treh letih celo močno povečalo.

V nedeljo pozno popoldan so bile ulice osrednji Aten nabito polne. Skozi razposajeno množico, ki je razposajeno izkoriščala s cerkvenim praznikom podaljšan vikend, se je bilo komaj mogoče prebijati. Restavracije in lokali niso imeli prostih miz. Omizja so bila polna hrane in pijače. To na najbolj očitnih turističnih točkah grške prestolnice nikakor ni osamljen pojav, toda naključnemu in značilno nepoučenemu obiskovalcu lahko kaj hitro ponudi iluzijo – veliko laž – o »koncu krize« in neomajnosti sredozemske kvalitete življenja. Resnica bi bila težko bolj oddaljena.

Velika iluzija

Le nekaj sto metrov iz živahnega središča Atene, te vse prej kot moderne Potemkinove vasi, kažejo povsem drugačen, od dolgoletnega in uničujočega varčevanja ter vzporednega razkroja socialne države ter javne infrastrukture dodobra razbrazdan, celo pretepen obraz. In iz leta v leto – iz meseca v mesec – je slabše. Kriza, ki je že davno postala stanje, je najbolj brutalno udarila po ekonomsko in družbeno najbolj šibkih, močno skrčila nekoč-je-bil srednji razred in na toksične ulice (za)vrgla tisoče, deset tisoče ljudi. Samo na atenskih ulicah po podatkih različnih nevladnih organizacij v tem trenutku životari več kot 20.000 ljudi.