Vsak drugi brezposelni mladi Evropejec bi se zaradi službe selil

Luxembourg - Polovica brezposelnih mladih v starosti od 20 do 34 let v EU se je bila leta 2016 zaradi službe pripravljena seliti, največ bi se jih selilo v drug kraj znotraj svoje države. V Sloveniji se je bilo pripravljenih zaradi službe seliti 57 odstotkov mladih brezposelnih, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Največ od polovice brezposelnih mladih, ki so se bili pripravljeni seliti zaradi službe, bi se jih preselilo v drug kraj znotraj svoje države - takšnih je bilo 21 odstotkov. V drugo članico EU bi se jih zaradi službe selilo 12 odstotkov, zunaj meja EU pa bi službo sprejelo 17 odstotkov brezposelnih mladih. Zaradi službe se medtem polovica mladih brezposelnih v EU ni bila pripravljena seliti.

Največji delež mladih, ki bi se zaradi službe selili znotraj svoje države, imata Romunija in Nemčija (po 37 odstotkov), medtem ko pri selitvi v drugo državo EU prednjačijo Estonija in Hrvaška (po 26 odstotkov) ter Slovenija (25 odstotkov).

Najbolj so se bili pripravljeni preseliti mladi brezposelni z visoko ravnjo izobrazbe (23 odstotkov v svoji državi in 16 odstotkov znotraj EU), najmanj pa mladi z nizko ravnjo izobrazbe (21 odstotkov v svoji državi in 10 odstotkov znotraj EU).

V Sloveniji se je bilo leta 2016 zaradi službe v drug kraj v državi pripravljenih preseliti 23 odstotkov brezposelnih mladih, v drugo državo EU jih je bilo pripravljeno oditi 25 odstotkov, medtem ko bi zunaj meja EU zaradi službe odšlo devet odstotkov mladih brezposelnih. Medtem se 43 odstotkov mladih brezposelnih zaradi službe ni bilo pripravljenih seliti.

Po drugi strani se večina mladih zaposlenih, 90 odstotkov, v EU zaradi službe leta 2016 ni preselila. Zaradi službe je kraj bivanja znotraj svoje države zamenjalo osem odstotkov mladih zaposlenih, medtem ko je v drugo članico EU služba ponesla en odstotek mladih zaposlenih.

Med državami, kjer mladi zaradi službe niso menjali kraja bivanja, prednjači Italiji - 98 odstotkov mladih zaposlenih se namreč leta 2016 ni selilo. Največ selitev mladih zaradi službe pa so zabeležili na Irskem - 26 odstotkov jih je kraj bivanja zaradi službe menjalo znotraj države, sedem odstotkov jih je odšlo v drugo članico EU, medtem ko se 60 odstotkov mladih zaradi službe ni selilo.

V Sloveniji se je zaradi službe leta 2016 v drug kraj znotraj države preselilo tri odstotke mladih v starosti od 20 do 34 let, medtem ko Eurostat podatka za selitev v kakšno drugo članico ne navaja. Večina mladih zaposlenih, 95 odstotkov, se jih sicer zaradi službe leta 2016 ni selilo.