Z močjo Spartaka bi trli najtrše evropske orehe

Bruselj – »Predvsem dati več priložnosti mladim in napredovati v pravosodju,« je svoji domovini v prihodnjih letih zaželel Simeon Sakskoburggotski. V času njegovega mandata na čelu bolgarske vlade (2001–2005) je naredila najpomembnejše korake na poti v EU.



Zadnji bolgarski kralj – leta 1943 je kot otrok prevzel krono do ukinitve monarhije tri leta pozneje – spremlja hiter razvoj njegove domovine v zadnjih letih s pozitivnimi ocenami. Tako kot ves bolgarski politični glavni tok vidi prihodnost svoje domovine v jedru Evrope. »Moramo izpolnjevati vse pogoje in ne bo več razlogov za dvojne standarde,« je povedal v pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov ob uradnem začetku bolgarskega predsedovanja EU. V Bolgariji si želijo čimprejšnje članstvo v evrskem območju in konec politične blokade vstopu v schengen.