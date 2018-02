Abas v Varnostnem svetu ZN pozval k priznanju Palestine

Izraelski veleposlanik pri ZN je zavrnil palestinski poziv in zatrdil, da so edina pot do državnosti pogajanja z Izraelom.

Ma. F., STA

New York – Palestinski predsednik Mahmud Abas je na današnjem rednem mesečnem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN v New Yorku pozval svet k priznanju palestinske države ter kritiziral Izrael in trenutno ameriško vlado. Palestina ima od leta 2012 v ZN status opazovalke podobno kot Vatikan.

Izrael ni pripravljen priznati Palestine, zato tega ne bodo storile niti ZDA, ki imajo kot stalna članica Varnostnega sveta pravico do veta. Izraelski veleposlanik pri ZN je nemudoma za Abasom zavrnil palestinski poziv in zatrdil, da so edina pot do državnosti pogajanja z Izraelom.

Abas je tudi pozval k pripravi mednarodne konference do sredine letošnjega leta, na kateri bi tlakovali pot za priznanje Palestine v okviru širšega bližnjevzhodnega mirovnega procesa. »Za rešitev palestinskega vprašanja je ključnega pomena vzpostavitev multilateralnega mednarodnega mehanizma, ki bi izhajal iz mednarodne konference,« je dejal.

Abasov predlog za mednarodno konferenco je namenjen zmanjšanju vpliva ZDA v mirovnem procesu, ki je na mrtvi točki od leta 2014, ko je prejšnja ameriška vlada obupala nad nadaljevanjem izraelskih gradenj na zasedenih ozemljih, zaradi česar se Palestinci niso hoteli pogajati.

Abas je v svojem prvem nastopu v Varnostnem svetu ZN od leta 2009 dejal, da bi mednarodna konferenca vodila do članstva Palestine v ZN, medsebojnega priznanja z Izraelom in novega mednarodnega mehanizma za končno rešitev.

Tudi posebni odposlanec ZN za Bližnji vzhod Nickolay Mladenov je med svojim opisom položaja dejal, da mora mednarodna skupnost še naprej zagovarjati bistvene spremembe v izraelski politiki do naselbin in dodal, da trenutno ne gre za pogajanja med enakovrednima partnerjema.

Ameriška veleposlanica Nikki Haley je nato ponovno napadla ZN, da so preveč protiizraelski, kar naj bi bil razlog za to, da ni napredka. Abasa je kritizirala, da je takoj po svojem nastopu zapustil dvorano in mu zagotovila, da so ZDA pripravljene pomagati, vendar pa se ne bodo preganjali za njim, če tega noče.

V simbolično podkrepitev svojih besed je omenila, da za njo sedi ameriška pogajalska ekipa, v kateri je bil tudi zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner. Trumpovo priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, kar je zavrnilo 14 od 15 članic Varnostnega sveta in velika večina članic ZN, pa je predstavila kot nujen korak za premik zadev naprej.

Abas, ki ga je v Varnostni svet povabila v mesecu februarju predsedujoča država Kuvajt, je med svojim govorom še dejal, da je Izrael okupacijo spremenil v stalno kolonizacijo in se obnaša kot država, za katero mednarodno pravo ne velja. Po nastopu je odkorakal iz dvorane, da simbolično obrne hrbet izraelskemu veleposlaniku Dannyju Danonu, ki je bil na vrsti za njim.