Ameriška policija ubila še enega neoboroženega temnopoltega moškega

Policisti so mislili, da ima v rokah orožje, v resnici pa je imel mobilni telefon. Javnost je zgrožena, številni protesti.

Š. J., STA

Washington – Policisti v kalifornijskem Sacramentu so z 20 streli ubili temnopoltega moškega na vrtu za hišo njegovih starih staršev. Policisti so mislili, da ima v rokah orožje, v resnici pa je imel mobilni telefon.

Na posnetkih kamer policistov in policijskega helikopterja, ki jih je policija objavila v sredo, je videti, kako policisti preganjajo Stephona Clarka, nato pa dva v njega izstrelita 20 strelov in ga na mestu ubijeta.

Javnost je bila ob uboju zgrožena. Po objavi posnetkov je lokalna podružnica gibanja »Življenja temnopoltih štejejo« organizirala proteste.

Policija v Sacramentu je sporočila, da se zavedajo pomena tega incidenta in njegovih posledic za skupnost, zato so obljubili, da bodo zagotovili pravočasne informacije in odprto komunicirali s skupnostjo.

Incident se je zgodil po klicu na številko 911 v nedeljo zvečer, v katerem je klicatelj povedal, da neki moški v njihovi soseski razbija šipe na avtomobilih.

22-letni Clark, oče dveh otrok, je očitno ustrezal profilu osumljenca, zato so ga policisti začeli loviti, pri čemer jim je priletel na pomoč helikopter, opremljen z infrardečimi kamerami.

Na posnetkih, ki so jih zajele policijske kamere, je videti Clarka, ki beži pred policisti, nato pa se skrije na vrtu za hišo svojih starih staršev, pri katerih je živel.

Dva policista s pištolama v rokah nato prihitita na vrt in zakličeta Clarku: »Pokaži roke!« Nekaj trenutkov kasneje pa: »Pištola, pištola, pištola!« Nato sta začela streljati.

Policija je kasneje v sporočilu za javnost zapisala, da sta policista v času streljanja domnevala, da je osumljenec proti njima usmeril orožje. Po obsežnem iskanju prizorišča pa preiskovalci niso našli orožja. Edini predmet, ki so ga našli v bližini osumljenca, je bil njegov mobilnik.

Ko sta Clarkova stara starša zaslišala streljanje, sta poklicala številko 911, ne vedoč, da streljajo policisti.

Državni tožilec v Sacramentu je sprožil preiskavo incidenta, župan mesta Darell Steinberg pa je dejal, da je zgrožen nad tem, kar je videl. »Zgrožen sem ob smrti mladega človeka, za katerega se je kasneje izkazalo, da ima dva otroka,« je dejal.

Policista, vpletena v streljanje, sta do zaključka preiskave na dopustu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.