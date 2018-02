Castrov sin storil samomor

Po dolgotrajni bolezni je včeraj v devetinšestdesetem letu starosti umrl Fidel Castro Díaz-Balart, sin pokojnega kubanskega voditelja Fidela Castra. Po poročanju kubanskih državnih medijev je storil samomor.



Najbolj medijsko izpostavljeni otrok kubanskega revolucionarja je bil rezultat Castrovega kratkotrajnega zakona z Mirto Díaz-Balart, članico kubanske aristokracije in sorodnico nekaterih njegovih največjih političnih nasprotnikov. Leta 1949, desetletje preden je Castro skupaj s skupino komunistov na otoku izvedel državni udar in na pragu ZDA ustvaril socialistično republiko, ki je kasneje postala eno od glavnih prizorišč hladne vojne, se jima je rodil sin. Konec njunega zakona je po poročanju Reutersa zaznamovala bitka za otrokovo skrbništvo, ki se je končala z emigracijo Mirte Díaz-Balart in Fidela mlajšega v ZDA.



Čez nekaj let se je vrnil nazaj k očetu na Kubo, od koder je kasneje odpotoval v Sovjetsko zvezo, kjer je opravil študij jedrske fizike. Osemdeseta in začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja je preživel na čelu kubanskega civilnega jedrskega programa, od očetovega umika z oblasti leta 2008, pa je deloval kot podpredsednik kubanske akademije znanosti in znanstveni svetovalec svojega strica, aktualnega kubanskega predsednika Raula Castra.



Fidel mlajši, eden od enajstih otrok pokojnega kubanskega voditelja, je bil kubanski javnosti znan tudi kot »Fidelito«, zaradi njegove izrazite podobnosti očetu. Zadnjih nekaj mesecev svojega življenja se je zdravil za hudo obliko depresije. Po prvotni hospitalizaciji je zdravljenje nadaljeval izven bolnišnice.