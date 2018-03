Ena logika, dve zastrupitvi

Zastrupitev ruskega agenta Sergeja Skripala in njegove hčere Julije v angleškem mestu Salisbury je neizogibno povezana z umorom Kim Džong Nama, polbratom severnokorejskega vodje, lani v malezijskem glavnem mestu Kuala Lumpurju.

V obeh primerih so uporabili močan živčni strup, ki bi bil lahko kemično orožje. V obeh primerih je krivda padla na državo, ki bi po vsem sodeč lahko stala za atentatom. Velika Britanija meni, da je napad na Skripalova izvedla Rusija, če že ne kar predsednik Vladimir Putin osebno. Malezija pa je uperila prst v Severno Korejo oziroma v samega vodjo Kim Džong Una.



Podobnosti med primeroma so strah vzbujajoče. Kdorkoli že je bil naročnik napada, si ga ni upal izvesti na javnem kraju in v bližini velikega števila mimoidočih, ki bi lahko postali žrtve ubijalskega strupa. Kakršenkoli že je bil motiv v prvem in drugem primeru, pa je sporočilo storilcev jasno: rokavice so snete in vsa sredstva so dovoljena. Tudi prepovedani bojni strupi.