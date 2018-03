Finančne zagate čezatlantskega zavezništva

Bruselj – Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg­ si je za enega od ciljev svojega­ mandata zadal zvišanje obrambnih­ ­izdatkov v članicah­ zavezništva.­ Ko je predstav­ljal poročilo za lansko leto, je ugotovil, da se v članicah na stari celini gibanja počasi le spreminjajo.

Po dolgih letih varčevanja v obrambnem sektorju so se izdatki v Kanadi in evropskih članicah že tretje leto zapored zvišali, skupno za skoraj 5 odstotkov. Delež ZDA sicer še vedno ostaja 71,7 odstotka in neravnotežje v čezatlantski zvezi ostaja, a Stoltenberg je zadovoljen, ker evropske države le naredijo več. Nemčija, denimo, je zvišala izdatke za 6 odstotkov in okrepila svoje delovanje v misijah (število vojakov v Afganistanu bodo zvišali s 1000 na 1300). Zavezo o naložbah v obrambo v višini 2 odstotkov BDP naj bi letos izpolnilo že osem članic, leta 2014 so bile le tri.