Goreči tanker potonil, upanja na preživele ni več

Teheran - Iranske oblasti so danes sporočile, da ni več upanja, da bi kateri od članov posadke iranskega tankerja, ki od pretekle sobote gori pred vzhodno obalo Kitajske, preživel. Doslej so sicer našli trupla treh od skupaj 32 mornarjev. Kitajski mediji so kasneje poročali, da je tanker v celoti potonil.

»Člani posadke so umrli v prvi uri po nesreči zaradi eksplozije in uhajanja plina,« je za iransko državno televizijo povedal tiskovni predstavnik iranskih reševalcev, ki so sodelovali pri reševanju, Mohamed Rastad.

»Ni več upanja, da bi našli preživele člane posadke,« je dejal. Dodal je, da sta dve tretjini tankerja pod vodo, požar pa je zajel celotno plovilo, zaradi česar niso mogli več nanj. »Kljub trudu zaradi ponavljajočih se eksplozij in uhajanja plina ni bilo mogoče pogasiti požara in poiskati trupel,« je še poudaril.

Iranski tanker Sanchi, ki je plul pod panamsko zastavo s 136.000 tonami nafte na krovu, je zagorel preteklo soboto po trčenju s kitajsko tovorno ladjo, ki je prevažala žito, v Vzhodnokitajskem morju kakih 300 kilometrov vzhodno od Šanghaja. Na njem naj bi bilo 30 Irancev in dva člana posadke iz Bangladeša.

Ni sicer še jasno, ali je prišlo do večjega izliva nafte v morje, navaja AFP.