Kaotična Bela hiša spet preseneča

New York – Dogajanje v Beli hiši je vse bolj nepredvidljivo,­ zlasti ko predsednik nastopa­ pred kamerami. Včeraj smo dobili napoved novih carin, ki lahko sprožijo trgovinsko vojno, dan prej presenetljive predloge o nadzoru nad orožjem. Vmes visoki uradniki zapuščajo vlado ali si javno želijo, da bi lahko odšli.

Ni povsem jasno, kako usklajena je včerajšnja odločitev o uvoznih carinah na jeklo in aluminij, je pa ena osrednjih obljub, ki jih jeponavljal med predvolilno kampanjo. Oznanilo je prišlo po 12-urni zmedi, ki jo je sprožilo nenadno vabilo več kot desetih vodilnih ljudi iz jeklarske industrije in industrije aluminija v Belo hišo. Poleg tega menda še ni bilo končano preverjanje pravnih podlag, ki bi ameriški vladi omogočilo uvedbo ukrepov, prav tako ni bilo jasno, proti katerim državam bodo uperjeni.Po poročanju ameriških časnikov v vladi še vedno poteka oster boj med posameznimi krili, pri čemer naj bi, vodja nacionalnega ekonomskega sveta, z obrambnim ministrommesece lobiral proti njihovi uvedbi. Z njima naj bi se strinjal tudi, vplivni glavni tajnik v vladi, ki je moral oditi po razkritju nasilnega vedenja do svojih dveh nekdanjih soprog. Porter je po poročanjuorganiziral tedenska srečanja o trgovinski politiki in usklajeval delo svetovalcev na tem področju. Njegov odhod naj bi povzročil precejšnjo zmedo, kar so izrabili zagovorniki ostrih ukrepov na čelu s trgovinskim pogajalcemin svetovalcem