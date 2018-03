Kraji, kjer se ustvarja zgodovina

Kraji, kjer se je še ne tako davno ustvarjala krvava zgodovina, so danes pogosto idilično mirni. Kot da se je zlo v njih poigralo, nato pa se je skrilo v drevesne krošnje, iz katerih zdaj žvrgolijo nedolžne ptice. Tako je videti tudi Panmundžom, vas, ki pravzaprav nič več ne obstaja, saj je bila med vojno, ki je tukaj divjala pred šestimi desetletji in pol, zravnana z zemljo, in prek katere poteka demarkacijska črta med obema Korejama.

Na južni strani demarkacijske črte stoji trinadstropna Hiša miru. V njej se bosta 27. aprila sestala južnokorejski predsednik Mun Dže In in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. To novico so potrdili potem, ko sta imela južnokorejski minister za združitev Čo Mjoung Gjon in severnokorejski predsednik komiteja za mirno združitev domovine Ri Son Gvon še en pripravljalni sestanek, in to prav tako v Panmundžomu, le da sta se tokrat sestala severno od demarkacijske črte v poslopju, poimenovanem Tongilgak, ki je pod nazorom severnokorejske vojske.

To bo tretje vrhovno srečanje voditeljev obeh Korej. Prejšnji dve sta bili v Pjongjangu: prvo je bilo leta 2000, ko se je bivši severnokorejski voditelj Kim Džong Il sestal s takratnim južnokorejskim predsednikom Kim Dae Džongom, drugo pa leta 2007, ko sta se sestala Kim Džong Il in južnokorejski predsednik Ro Mu Hjun. Tokrat bo vrhovno srečanje prvič potekalo južno od demarkacijske črte, kar pomeni, da bo Kim Džong Un prvi severnokorejski voditelj, ki bo po korejski vojni stopil na območje Južne Koreje.

Simbolika še ne zagotavlja uspeha

Vse to je še vedno na ravni simbolike in ne zagotavlja uspešnih pogovorov. Če upoštevamo dejstvo, da je še pred štirimi meseci in pol slabih 200 metrov od Hiše miru na južno stran pobegnil severnokorejski vojak, na katerega so njegovi tovariši streljali in ga s štirimi naboji tudi zadeli, pa je sprememba vzdušja v Panmundžomu precej večja od simbolične obnovitve poslopja, v katerem bo potekalo vrhovno srečanje.