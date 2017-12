Leto azijske nočne more

Leto 2017 je bilo v Aziji podobno geopolitičnemu vlaku smrti in nekaj časa se je zdelo, da se je celina z največ prebivalci znašla na robu jedrske vojne, nekaj časa pa, da je že zakorakala v dolgo časa napovedovano prihodnost. Odprli so Pandorino skrinjico, iz katere uhaja napadalni nacionalizem in prikriti hegemonizem, nato so jo zvezali z »gospodarskim pasom«, ob katerem je Kitajska že začela graditi »svilno pot« evrazijskega združevanja.

Med vsemi viharji in nevihtami, ki so leta 2017 divjali po azijski celini, izstopa nekaj procesov in teženj, ki se bodo nadaljevali tudi prihodnje leto.

Ameriški predsednik Donald Trump je spremenil Tihi ocean v politično kuhinjo novega sloga in bil vse leto navzoč na njegovi azijski strani. Nenehno je nekomu grozil: Kitajski, da bo razmislil o odnosih s Tajvanom ali da ji bo napovedal trgovinsko vojno; Japonski in Južni Koreji, da jima bo zaračunal za varnost in vzdrževanje vojaških oporišč na njunem ozemlju; Severni Koreji, da jo bo »popolnoma uničil«. In vsem, da bo Ameriko postavil na prvo mesto, da nikomur ne bo več dovolil visokega trgovinskega presežka in da se bo umaknil iz prostotrgovinskih sporazumov (dejansko je umaknil ZDA iz transpacifiškega partnerstva).

V marsičem je prav to najbolj vplivalo na dogajanje v vzhodni Aziji. Kitajska je še odločneje še naprej nameščala svoje vojaške objekte na nadgrajenih otokih in čereh v Južnokitajskem morju, 26. aprila je splavila svojo prvo domačo letalonosilko, 1. avgusta pa je v Džibutiju slavnostno odprla tudi svoje prvo vojaško oporišče zunaj svojih meja.