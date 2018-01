Leto dva po Trumpovem štetju

New York – 2018 bo čudovito leto, je ameriški predsednik napovedal na novoletni zabavi v floridskem klubu Mar-a-Lago. Donald Trump drugo leto v Beli hiši začenja na krilih politične zmage z davčno reformo in z optimizmom v gospodarstvu. Zaradi tega in ob vse večji otopelosti na njegove izpade jesenske volitve morda ne bodo popolna katastrofa za desnico.



Trump je novo leto začel s poplavo sporočil na družbenem omrežju twitter in ponovno dokazal, da odgovorna funkcija ne spreminja njega, temveč on spreminja pogled na vlogo predsednika ZDA. Slabih dvanajst mesecev od njegove prisege se dogaja normalizacija »ignorantskega gejzirja sovraštva«, kot je levičarski časnik Slate poimenoval njegove trumpizme, država pa se po besedah kolumnista Charlesa Piercea privaja na »blodečo vladavino napol zmešanega predsednika«. Na drugi strani medijskega prostora se posmehujejo »razočaranju progresivnih elit«, ker v Washingtonu ni bilo fašističnega prevrata, ki so ga napovedovali, ugotavlja desničarski Wall Street Journal.