Nekdanji brazilski predsednik Lula se bo predal policiji

L. Z., STA

Brasilia - Nekdanji brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je danes pred več tisoč privrženci zatrdil, da je bil po krivici obsojen zaradi korupcije, a da se bo vseeno predal policiji in začel prestajati 12-letno zaporno kazen. »Uklonil se bom zapornemu nalogu,« je dejal.

Lula bi se sicer moral policiji predati že v petek, a se je danes želel v Sao Paulu udeležiti še maše za njegovo lani preminulo ženo. Nato pa je nagovoril številne privržence, ki so ga prišli podpreti.

V čustvenem, na trenutke borbenem in uro dolgem nagovoru je 72-letni Lula potem ponovno zavrnil obtožbe, zaradi katerih je bil obsojen korupcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lula je bil na 12 let zapora obsojen lani, ker je po presoji sodišča od velikega gradbenega podjetja kot podkupnino prejel stanovanje ob morju.

»Sem edini človek na svetu, ki so mu sodili za stanovanje, ki sploh ni moja last,« je dejal Lula in obtožil glavnega brazilskega sodnika proti korupciji Sergia Mora laganja.

Ponovil je, da je vse skupaj zgolj krinka, da se mu prepreči kandidatura na jesenskih predsedniških volitvah. Kljub vsem pravnim težavam je sicer v vodstvu po vseh javnomnenjskih raziskavah.

Zagotovil je, da se bo predal policiji in da bo odšel v zapor. Zavrnil je tudi namige, da želi pobegniti in zaprositi za azil v tujini. »Želim se soočiti z njimi in jim pogledati v oči,« je dejal. »Videli boste, da bom ven iz tega prišel večji in močnejši,« je še dodal in zatrdil, da bo dokazal svojo nedolžnost.

Zaenkrat je sicer na brazilskih sodiščih izgubil vse pritožbe na obsodbo.