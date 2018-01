Nevarna tekma jedrskih gumbov

New York – Donald Trump je obseden z velikostjo, pa naj so to njegove roke, stolpnice, množica na predsedniški prisegi ali gumb za sprožitev jedrskega napada. Grozeče bahanje s slednjim je sprožilo novo čudenje Bele hiše nad njegovim nestabilnim obnašanjem.



»Ta norec je še vedno najmočnejša oseba na planetu, v dobrih štirih minutah lahko uniči svet,« se je čudil ekonomist in nekdanji minister za delo Robert Reich. Po mnenju konservativnega komentatorja Petra Wehnerja val sporočil prek twitterja v zadnjih dneh kaže na »psihološko, čustveno in spoznavno razkrajanje«. Številni komentatorji so opozorili na prikrito namigovanje na spolovila in spomnili, da je to ena od obsedenosti 71-letnega ameriškega predsednika, ki je bila najbolj izrazita v predvolilni tekmi v republikanski stranki, ko sta se z Marcom Rubiom dajala, kdo ima večje … roke.