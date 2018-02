Rdeči križ zaradi najemanja prostitutk zapustilo več deset ljudi

STA

Ženeva - Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je v petek sporočil, da je organizacijo od leta 2015 zaradi najemanja prostitutk zapustilo več kot 20 uslužbencev.



Po poročilih o neprimernem spolnem obnašanju v več humanitarnih organizacijah je generalni sekretar ICRC Yves Daccord sporočil, da so v tej organizaciji, ki ima sedež v Ženevi, izvedli podrobno notranjo preiskavo. Po pregledu podatkov so prišli do zaključka, da je bilo od leta 2015 zaradi plačevanja spolnih uslug odpuščenih ali pa je prostovoljno med preiskavo odstopilo 21 zaposlenih. Zaradi podobnih okoliščin pa niso podaljšali pogodb še dvema zaposlenima. Točno število teh primerov je sicer zaradi decentralizacije organizacije z več kot 17.000 uslužbenci po vsem svetu težko zbrati, je pojasnil.

ICRC je leta 2006 svojim uslužbencem prepovedal plačevanje spolnih uslug. Posluževanje prostitucije pa je uslužbencem prepovedano tudi v državah, kjer je ta zakonita.

Daccord je še izrazil zaskrbljenost, da številni primeri niso bili zabeleženi oziroma niso bili ustrezno obravnavani. Ob tem je zatrdil, da bo ICRC naslovil ta problem.

Izpostavil je tudi, da gre za prelomen čas za celoten humanitarni sektor. »Ljudem, ki jim služimo, dolgujemo pošteno vedenje,« je dodal.

Neprimerno vedenje je v petek odneslo tudi drugega človeka Unicefa. Namestnik direktorja Sklada ZN za otroke Justin Forsyth je zaradi neprimernega vedenja odstopil, potem ko so nanj padle obtožbe, da se je na svojem prejšnjem položaju, ko je vodil britansko humanitarno organizacijo Save the Children, neustrezno vedel do neke uslužbenke.

Obtožbe o najemu prostitutk pa so v minulih tednih močne načele tudi ugled britanske humanitarne organizacije Oxfam. Na dan je namreč prišlo, da so sodelavci Oxfama na Haitiju in v Čadu najemali prostitutke, organizacija pa naj bi nato neprimerno vedenje svojih sodelavcev prikrivala oziroma ga ni ustrezno sankcionirala. Haitijske oblasti so nato v četrtek sporočile, da so suspendirale vse operacije Oxfama, dokler ne bodo končale svoje preiskave o teh očitkih.