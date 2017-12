Šaljivca v službi Kremlja

Pred dnevi je ameriško diplomatko Nikki Haley po telefonu poklical nekdo, ki se je predstavil kot poljski premier Mateusz Morawiecki, in ji med drugim povedal tudi to, da so se Rusi vmešali celo v volitve v otoški državi Binomo. »Seveda so se,« je veleposlanica pri ZN odgovorila »pranksterjema« Vovanu in Leksusu, ki sta si to državo v Južnokitajskem morju enostavno izmislila.

O tem, ali sta se najbolj znana ruska »pranksterja« res uspela prebiti do Nikki Haley ali pa sta se vse skupaj izmislila, ne bo nikoli zares jasno, saj tiskovni predstavnik ameriške diplomatke John Degory enemu redkih ameriških medijev, ki je o tem sploh poročal – dnevniku Post and Courier iz Charlestona v Južni Karolini – peripetije ni hoteli komentirati. A njune številne mednarodne žrtve tudi doslej niso hotele priznati, da so se pustile naplahtati ruskima šaljivcema. Pač pa je zadnja potegavščina tako zelo odmevala v domovini 31-letnega novinarja in pravnika Vladimirja Kuznecova z vzdevkom Vovan in leto mlajšega ekonomista in pravnika Alekseja Stoljarova – Leksusa, da se je iz »razgledanosti« svoje ameriške kolegice ponorčevala celo tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.