Se Trump pripravlja na pogovore ali na vojno?

Ko gre za Trumpa in Kima, ni dokončen noben dogovor in trajna nobena obljuba.

Odhod Rexa Tillersona in prihod­ Mika Pompea na čelo State­ Departmenta za Azijo ­nista bila presenetljiva. O takšni kadrovski rošadi se je po tihem že dolgo govorilo, tako da je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo ta načrt dejansko uresničili. Prav čas, ko se je to zgodilo, zdaj povzroča novo zaskrbljenost.

Pompeo je znan po neomajnem stališču do Severne Koreje. Ker je predsedniknapovedal, da se bo v kratkem sestal z vodjo, se zdaj postavlja vprašanje, koliko bo novi zunanji minister vplival na izid tega zelo pomembnega dogodka in kaj njegovo imenovanje na omenjeno funkcijo nasploh govori o namerah Bele hiše v severovzhodni­ Aziji.Vprašanje se glasi: Si Trump želi miru ali pa morda jemlje srečanje s severnokorejskim vodjem zgolj kot sredstvo za povečanje pritiska na vodstvo v Pjongjangu in s tem na vodstvo v Pekingu pa tudi na vse druge območne tekmece in zaveznike, katerih prihodnost je tesno povezana z usodo Severne Koreje?