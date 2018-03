To je šele začetek

Carine so zgolj prvo naznanilo resnejše geopolitične tekme med Washingtonom in Pekingom.

»Ko gre za trgovino je takšen kot pes s kostjo,« je ameriškega predsednika Donalda Trumpa označil njegov nekdanji vodja kabineta Reince Priebus. Iz zob je ne bo izpustil, dokler ne doseže cilja pod katerega se hoče podpisati. Ideja v ozadju vseh Trumpovih carin je namreč poštena trgovina.

Prav tako se zdi, da kitajski politični vrh to počasi ugotavlja. Na carine, ki jih je ameriški predsednik uvedel v četrtek, je odgovoril že takoj v petek. A zelo oprezno. Še več, uradni Peking je naznanil, da bo kitajsko povračilo izvedeno v dveh fazah. S tem bi ohranili možnost za dogovor v zadnjem trenutku. Ministrstvo za trgovino je na svoji spletni strani sestavilo seznam 128 ameriških izdelkov, katerih uvoz je leta 2017 znašal tri milijarde dolarjev in na katere bi lahko uvedli 15- oziroma 25-odstotne carine.

V prvi kategoriji je naštetih 120 izdelkov, a je skupna vrednost njihovega uvoza lani znašala manj kot milijardo dolarjev. Gre za blago, kot so vina, sveže in sušeno sadje, oreščki, jeklene cevi, modificiran etanol in ginseng. Višje carine bi lahko bile učinkovite pri uvozu preostalih osmih izdelkov, na primer svinjini in recikliranih aluminijevih proizvodov, katerih uvoz je lani znašal dve milijardi dolarjev.