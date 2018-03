Ukrajina: V spopadih med protestniki in policijo več ranjenih

K. M., STA

Kijev - V ukrajinski prestolnici Kijev so danes izbruhnili spopadi med policijo in podporniki Mihaila Sakašvilija, enega od voditeljev ukrajinske opozicije in nekdanjega gruzijskega predsednika. Pri tem je bilo ranjenih šest protestnikov in štirje policisti, najmanj 50 ljudi, ki so se upirali policiji, pa so aretirali, poroča STA.

Več deset podpornikov Sakašvilija je oktobra v bližini parlamenta postavilo šotore. Tam so redno pripravljali proteste proti korupciji, na katerih so ukrajinskega predsednika Petra Porošenka pozivali k odstopu.

Kot je pojasnil vodja kijevske policije Andrij Kriščenko, je danes policija v šotorih izvedla racijo. Protestniki so namreč skušali decembra lani zavzeti neko zgradbo v središču Kijeva, kar policija zdaj preiskuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med racijo, v kateri so menda zasegli tudi granate, so se protestniki spopadli s policijo.

Gre za podpornike Sakašvilija, ki mu ukrajinsko tožilstvo očita organizacijo protivladnih protestov, ki naj bi jih financirali tisti, ki so blizu bivšemu ukrajinskemu predsedniku Viktorju Janukoviču. Nekdanjega gruzijskega predsednika so v Ukrajini aretirali že decembra lani, protestnikom pa je takrat uspelo, da so ga rešili iz policijskega vozila.

Sledila je še ena aretacija. Ukrajinska mejna policija mu je pretekli teden prepovedala vstop v državo za tri leta zaradi njegovega nezakonitega vstopa v državo septembra lani. Ukrajinske oblasti so ga sredi februarja izgnale na Poljsko, od tam pa se je preselil na Nizozemsko, k družini svoje žene.